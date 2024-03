Disperare pe linia ferată! Fiscul scoate la vânzare „flota” de locomotive din staţia Palas

Vremuri grele pentru CFR Marfă. După ce Comisia Europeană a decis că ajutorul de stat primit în anul 2013 a fost ilegal acordat şi că trebuie recuperat, compania a declanşat o campanie furibundă de valorificare a activelor care nu numai că nu produceau nimic, dar mai generau şi pierderi semnificative. Că e vorba de nave, de vagoane, locomotive sau imobile, totul trebuie preschimbat în bani, pentru stingerea datoriei.Statul român are obligaţia de a recupera, cu celeritate, ajutorul de stat declarat ilegal prin decizia Comisiei Europene din 24 februarie 2020, acordat Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă CFR Marfă. Nerecuperarea urgentă a ajutorului de stat (2,6 miliarde lei, plus dobânzi) poate conduce la costuri accesorii a căror valoare poate mări considerabil suma declarată ca ajutor de stat.Aşadar, nu-i timp de pierdut, nu mai este de glumit, iar compania a început să încaseze. Mai întâi, a fost vândut, către o societate olandeză, feribotul „Mangalia”, iar în plin proces de valorificare se află o veritabilă „flotă” de locomotive şi vagoane, dar şi un cunoscut hotel de pe valea Prahovei.Garate în staţia PalasPe 21 martie, de la ora 13.00, la sediul din bd. Tomis, nr. 312A, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Constanţa organizează prima licitaţie pentru vânzarea a 31 de locomotive, proprietate a debitorului Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă CFR Marfă SA, bunuri aflate în conservare în spaţii deschide. Conform Serviciului de executări silite persoane juridice, gajul este instituit în favoarea DGAMC Bucureşti, în baza procesului verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile emis în data de 27 martie 2020.În general, locomotivele sunt trecute bine de prima tinereţe, au multe ore de exploatare la activ, data de punere în exploatare variind în general între anii 1973 şi 1991. Există însă şi două „bunicuţe”: prima fabricată în 1941, cea de-a doua în 1955. 29 dintre locomotivele sunt garate în staţia Palas, iar celelalte două, în portul Constanţa. De pe urma acestei tranzacţii, statul speră să încaseze 19.200.794 lei, fără TVA, preţurile locomotivelor începând de la 35.398 lei, fără TVA, până la 2.335.007 lei, fără TVA.„Invităm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în vânzarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare”, se arată în informarea transmisă de conducătorul organului de executare, Valentin Criveanu.Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii trebuie să depună, cel puţin cu o zi înainte de data licitaţiei, o serie de documente, dintre care enumerăm: oferta de cumpărare; dovada plăţii de participare sau a constituirii garanţiei în forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului etc.Atenţie la detalii!Cei care doresc să achiziţioneze locomotive, fie că le păstrează destinaţia, fie că le vor transforma în cârciumi sau pur şi simplu le vor da la fier vechi, trebuie să cunoască şi să fie foarte atenţi la o serie de aspecte.„Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea. Fiecare bun este evaluat în ipoteza «Aşa cum este, acolo unde este». Potenţialii cumpărători îşi asumă riscul privind starea tehnică reală a bunurilor. Toate cheltuielile legate de utilizarea infrastructurii feroviare (tarif utilizare infrastructură), conservarea, repararea, manevrarea, curăţarea/degazarea/decontaminarea, tăierea, sortarea, încărcarea, transportul bunurilor revin cumpărătorului la momentul transferului dreptului de proprietate”, se mai arată în documentul citat.Preţ uriaş solicitat pentru Hotelul Express din PredealPe aceleaşi coordonate, CFR Marfă SA anunţă şi vânzarea, prin înţelegerea părţilor, a Hotelului Express din Predeal, aflat sub sechestru ANAF, societatea de transport feroviar de marfă invitându-i pe investitorii interesaţi să înainteze oferte pentru a-l cumpăra. Preţul de ofertare este de 15 milioane de lei, fără TVA.„Valorificarea prin «înţelegerea părţilor» a bunurilor se va face după modelul «aşa cum sunt, acolo unde sunt», cumpărătorul asumându-şi riscurile referitoare la starea bunului supus valorificării. Activul este grevat de următoarele sarcini: Sechestru ANAF”, se arată într-un comunicat de presă transmis de CFR Marfă, semnat de directorul general Daniel Apostolache.Între timp, compania s-a rebranduit. Carpatica Feroviar, care va fi funcţională în 2025 conform planurilor, reprezintă un fresh start pentru transportul feroviar de marfă din România, pentru că o companie cu o datorie de peste patru miliarde de lei, aşa cum este acum CFR Marfă, nu se poate dezvolta, a declarat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ionuţ Cristian Săvoiu.