Coliziune între două nave japoneze

Navele costiere japoneze „Heisei Maru No. 2” și „Kuroshio No. 1”, aflate în balast și venind din sensuri opuse, au intrat în coliziune în Marea Japoniei. „Kuroshio No. 1” a încercat să execute un viraj strâns, pentru a evita ciocnirea frontală. Prova lui „Heisei Maru No. 2” a lovit pupa celeilalte nave. În urma impactului, ambele nave au suferit avarii.