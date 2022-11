ANR se autoacuză! A muncit șase ani, de pomană, la proiectul OUG 50/2022. Vrea să-l modifice!

Ulterior, Guvernul a depus, la Parlament, proiectul Legii pentru aprobarea OUG nr. 50/2022. După ce a fost adoptat de Senat, fără nicio modificare, și a ajuns la Camera Deputaților, proiectul s-a poticnit la Comisia pentru transporturi și infrastructură, căreia, fără știința Ministerului Transporturilor și a Guvernului, Autoritatea Navală Română i-a înaintat o serie de propuneri de modificare a actului normativ, propuneri aflate în discordanță cu litera și spiritul Convenției MLC 2006.



Întrebări pentru ANR



Pe data de 7 noiembrie 2022, înainte de publicarea articolului, am adresat ANR următoarele întrebări:



- De ce i-a înaintat Camerei Deputaților propunerile de modificare a OUG nr. 50/2022?



- De ce nu a transmis propunerile direct Ministerului Transporturilor în perioada în care acesta lucra la proiectul de ordonanță de guvern?



- De ce nu a transmis propunerile nici în perioada în care proiectul de act normativ se afla în dezbatere publică?



- Înainte de a transmite propunerile către Comisia pentru transporturi și infrastructură a Camerei Deputaților s-a consultat cu Sindicatul Liber al Navigatorilor, cu Asociația Companiilor de Crewing ori cu unele agenții de crewing?



- A informat Ministerul Transporturilor și Guvernul despre inițiativa sa de a propune Comisiei pentru transporturi și infrastructură a Camerei Deputaților modificarea OUG nr. 50/2022?



- Unele dintre propunerile înaintate de ANR sunt în discordanță totală cu prevederile OUG nr. 50/2022 și ale Convenției MLC 2006, care apără drepturile navigatorilor și a fost ratificată de statul român. Din ce motiv și în interesul cui dorește ANR să fie introduse aceste schimbări în textul viitoarei legi?



Răspunsul Autorității



Abia după opt zile de la primirea întrebărilor, Autoritatea Navală Română, sub semnătura directorului general Cosmin-Laurențiu Dumitrache, mi-a adresat un răspuns. În mesaj se precizează că, în conformitate cu prevederile art. 7 lit. a din OG nr. 42/1977, ANR are, printre alte altele, responsabilitatea de a duce la îndeplinire obligațiile ce îi revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte. În continuare se spune:



„Pentru îndeplinirea acestei atribuții, în contextul în care prin legea 214/2015 România a aderat la Convenția MLC 2006, ANR, în calitatea sa de instituție care aplică în mod concret și direct prevederile acestei convenții, a avut un rol important, participând la elaborarea normelor de aplicare a acestui instrument, extrem de important pentru protecția navigatorilor. Începând cu anul 2016 și până în prezent, ANR a fost implicată proactiv în elaborarea normelor de aplicare a Convenției MLC 2006, participând în mod constant la activitățile de elaborare a legislației în acest domeniu, în strânsă colaborare cu MTI și MMSS, prin diverse modalități de lucru – ședințe, întâlniri, grupuri de lucru, videoconferințe și chiar dezbateri publice care au avut loc la sediul MTI. Mai mult, de-a lungul perioadei de timp menționate, dată fiind complexitatea problematicii abordate, ANR a organizat ședințe de lucru și cu entități interesate, respectiv SLN și ANACR, a căror experiență în acest domeniu a adus un plus de valoare în elaborarea unor norme de aplicare cât mai apropiate de spiritul convenției și de scopul general de protecție a navigatorilor.



Activitățile și concluziile grupurilor de lucru organizate la nivelul ANR, aferente acestui important acord internațional, au fost în atenția MTI, fie prin participarea fizică directă a reprezentanților ministerului, fie prin transmiterea către MTI a propunerilor rezultate în urma consultărilor organizate. Menționăm că fiecare etapă de elaborare a propunerilor de reglementare a acestui important domeniu de activitate s-a desfășurat cu sprijinul și informarea permanentă a MTI.





Fiecare propunere a ANR de modificare și completare a OUG 50/2022 a beneficiat de consultarea prealabilă a părților interesate și a fost supusă, în final, analizei și aprobării ministerului de resort, respectându-se cu strictețe procedurile și normele legale în vigoare aplicabile tehnicii de elaborare a actelor normative.



În contextul solicitării formulate de domnia voastră, precizăm că nicio normă legislativă nu interzice modificarea și completarea ulterioară a actelor normative, în conformitate cu prevederile Constituției României, cu dispozițiile legale în vigoare și cu principiile ordinii de drept.





Iată de ce dorim să vă asigurăm și pe această cale de faptul că între prioritățile ANR se află și se vor afla și în viitor demersurile de sprijinire și protejare a navigatorilor și a activităților profesionale desfășurate de către aceștia, inclusiv prin transpunerea acordurilor internaționale, la care țara noastră este parte, în acte normative naționale de reglementare a muncii în domeniul maritim.”



Își contestă propria muncă



Stimați cititori, din lectura mesajului se observă că ANR a evitat să răspundă punctual la fiecare întrebare pusă de mine. În al doilea rând, se constată că instituția se autoacuză. ANR susține că timp de șase ani, începând din anul 2016 și până în 2022, a lucrat asiduu, recurgând la numeroase și diversificate metode („ședințe, întâlniri, grupuri de lucru, videoconferințe și chiar dezbateri publice”), la elaborarea normelor de aplicare a Convenției MLC 2006, în strânsă colaborare cu Ministerul Transporturilor și Ministerul Muncii, consultându-se cu Sindicatul Liber al Navigatorilor și Asociația Agențiilor de Crewing. Rezultatul efortului de șase ani al profesioniștilor din acest domeniu trebuia să fie un proiect de act normativ care transpune în mod corect Convenția MLC 2006 în legislația română, făcând-o aplicabilă în litera și spiritul ei, proiect care a fost adoptat de Guvernul României prin OUG 50/2022.





În răspunsul său, ANR nu ne lămurește de ce, peste noapte, după adoptarea actului normativ, s-a sucit și în fapt își contestă propria muncă, înaintându-i Comisiei pentru transporturi și infrastructură a Camerei Deputaților o listă cu numeroase propuneri de modificare a OG 50/2022, care vin în contradicție cu litera și spiritul Convenției MLC 2006.



Nu ne spune nici de ce specialiștii instituției n-au făcut respectivele propuneri la vremea potrivită, în timpul procesului de elaborare a proiectului OG 50/2022, și nu precizează nici dacă respectivele propuneri au fost aduse la cunoștința Ministerului Transporturilor și Guvernului înainte de a fi înaintate Camerei Deputaților și dacă au avut avizul acestuia.



ANR vrea să mă convingă pe mine și pe cititorii ziarului că o preocupă doar sprijinirea și protecția marinarilor, dar, potrivit conducerii Sindicatului Liber al Navigatorilor, propunerile înaintate comisiei Camerei Deputaților sunt în defavoarea lor.







Reformați ANR-ul!



Având în vedere lunga istorie a acțiunilor potrivnice intereselor navigatorilor români și punerii în practică a prevederilor MLC 2006, Ministerul Transporturilor și Guvernul României au obligația să restructureze și să reformeze Autoritatea Navală Română, instituție care nu își mai îndeplinește menirea de a susține industria shipping-ului românesc. Prima măsură ce ar trebui luată este revenirea ei de la Constanța la București, sub ochii Ministerului Transporturilor, așa cum a fost înainte de 1990, pe vremea când purta numele Inspectoratul Navigației Civile. Astfel, instituția va scăpa din captivitatea cercurilor de interese, iar activitatea ei va putea fi mai ușor urmărită și controlată.





În ediția din data de 9 noiembrie 2022 a ziarului „Cuget Liber” am publicat articolul „Autoritatea Navală Română încearcă să modifice OUG 50/2022 fără voia Ministerului Transporturilor și a Guvernului”. În cuprinsul lui am arătat că, deși România a ratificat, în data de 24 noiembrie 2015, Convenția internațională privind munca și viața pe mare MLC 2006, aceasta nu a pus-o în aplicare timp de șapte ani, dintr-o serie de motive străine de interesele navigatorilor români. Vina aparține exclusiv personajelor care s-au perindat la cârma Ministerului Transporturilor și a Autorității Navale Române în acest interval de timp.Odată cu venirea ministrului Sorin Grindeanu la conducerea Transporturilor, blocajul a fost înlăturat. Pe data de 14 aprilie 2022, la propunerea ministerului, Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 50 privind reglementarea muncii în domeniul maritim, act normativ ce armonizează legislația națională cu prevederile Convenției MLC 2006.