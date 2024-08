Constănţenii economisesc. Depozite bancare, titluri de stat sau investiţii în imobiliare?

Dacă ne uităm cu atenţie la ce automobile circulă pe marile bulevarde, la şantierele deschise în mai toate cartierele unde se construiesc blocuri sau la „foiala” din mall-uri, nu putem trage decât o singură concluzie: constănţenii au câte ceva prin conturi, iar o bună parte dintre ei se gândesc şi la economisire. Care să fie însă cel mai bun instrument: depozitul bancar, titlurile de stat, investiţiile în imobiliare, scule sau bijuterii de aur?Aţi câştigat la loto sau mătuşa Tamara a închis ochii şi i-aţi moştenit toată averea? Lucraţi într-un sistem corporatist şi aveţi un venit peste mediu, care vă permite să duceţi un trai fără griji? Oricare dintre aceste variante este fericită, însă un om echilibrat se gândeşte nu numai la prezent, ci şi la viitor. Să-ţi asiguri viitorul, al tău, al copiilor, al familiei!Sunt constănţeni cărora, după achitarea obligaţiilor lunare, le mai rămân bani frumoşi în buzunare, astfel că îşi permit să şi economisească. Iar la acest capitol, există o gamă variată de soluţii. Bani să fie!Randamente diferiteÎn cazul în care optaţi pentru varianta clasicului depozit bancar, trebuie să ştiţi că, în general, băncile oferă dobânzi relativ similare, diferenţele spectaculoase fiind din start excluse, indiferent de moneda aleasă.Astfel, CEC Bank oferă dobânzi de 5,7% pe an (online) la lei, 3,3% la dolari şi 2,40% la euro, Alpha Bank - 5,5% la lei, 3,30% la dolari şi 2,5% la euro, în timp ce BRD vine pe piaţă cu 5% la lei, 3,25% la dolari şi 2,5 la euro.Mai avantajoase sunt titlurile de stat Tezaur cu maturităţi de unul şi trei ani, cu dobânzi anuale de 5,80%, respectiv, 6,60%. În plus, titlurile de stat emise de Ministerul Finanţelor în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile şi se pot răscumpăra în avans.„Primul lucru pe care îl recomand constănţenilor care doresc să-şi deschidă un depozit bancar este acela de a se informa foarte bine în prealabil, să discute cu un reprezentant al băncii, pentru că fiecare instituţie are şi oferte speciale, instrumente personalizate pe nevoile fiecăruia.În foarte multe dintre situaţii, depozitul bancar are rol de protecţie socială, o «plasă de protecţie» prin care constănţenii îşi pun bani albi de-o parte pentru zile negre. La sume relativ mici, de ordinul miilor de lei, câştigurile sunt modice, însă lucrurile se schimbă radical atunci când vorbim despre depozite de zeci sau sute de mii de euro.În cazul Programului Tezaur, chiar zilele trecute am înregistrat un caz în care un român a cumpărat atât de multe titluri de stat, încât încasează o dobândă de aproximativ 350.000 de euro pe lună. Decât să se avânte în afaceri, să aibă bătăi de cap cu personal, furnizori, taxe, impozite şi controale, omul a optat pentru această variantă, care îi aduce un venit bun şi mai ales sigur”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. Dorina Nuţescu, expert financiar.Dezavantajul investiţiei în imobiliareMarea „dragoste” a constănţenilor cu venituri peste medie o reprezintă însă investiţia în imobiliare. În special navigatorii, care au mai puţin timp de petrecut acasă şi nu riscă să îşi lase afacerile pe mâna altcuiva, aleg varianta achiziţiei de imobile (apartamente, case, spaţii comerciale), pe care de cele mai multe ori la închiriază sau le vând la un moment dat.„Investiţia în imobiliare vine cu dezavantajul sumei mari necesare în startul proiectului. Nu toată lumea dispune de, să spunem, 100.000 de euro, e greu să strângi aceşti bani şi să îi blochezi rapid. În schimb, apartamentul respectiv produce în timp bani din chirie, iar când apare o ofertă bună de vânzare, profitul este şi mai mare.Piaţa spaţiilor comerciale este, la ora actuală, saturată, în sensul că există o ofertă mult mai mare decât cerere. Cine îşi bagă banii în aşa ceva trebuie să fie foarte atent la multe detalii, la poziţionare, la vad, la tipul de activitate ce urmează a se desfăşura acolo”, explică interlocutoarea noastră.Varianta afacerii de familieLa final, am lăsat investiţia în scule, în propria afacere de familie. Nu-i deloc întâmplător, pentru că, într-o ţară în care producţiei i se acordă o importanţă minusculă, în detrimentul consumului, tot mai puţini constănţeni iau în calcul această variantă.„Care e rolul depozitului bancar, al instrumentelor de economisire? Acela de a asigura vremurile viitoare. Eu îmi învăţ elevii să investească în ei, iar când vor fi mari, pe picioarele lor, după ce vor acumula experienţă în corporaţii sau firme mari, să îşi dezvolte ulterior propria afacere. Un instalator, un tâmplar, un electrician, un tehnician dentar - asta pentru a da doar câteva exemple de meserii -, dacă îşi adună scule şi se dezvoltă treptat are viitorul asigurat.Iar dintre multiplele avantaje, cel mai important este acela că afacerea o poţi lăsa moştenire sau o poţi vinde la cheie, la un moment dat”, a mai spus expertul financiar.