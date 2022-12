Drepturile navigatorilor români - în pericol, dacă Guvernul nu ar fi adoptat OUG nr. 50/2022

Iată, chiar și după adoptarea OUG nr. 50/2022 privind reglementarea muncii în domeniul maritim, Sindicatul Liber al Navigatorilor primește sesizări din partea marinarilor cărora nu li se respectă drepturile.













„De regulă, navele din flota mondială sunt acoperite de contracte colective de muncă încheiate cu partenerii sociali, iar condițiile de muncă și viață de la bord sunt la nivelul standardelor internaționale. Există, însă, și excepții. Unele nave nu au o asemenea acoperire contractuală, iar altele, chiar dacă o au, nu o respectă, contractele individuale de muncă fiind diferite de cele colective”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor și șef al Inspectoratului ITF România.







Intervenție salvatoare



În ultimele luni, sindicatul a primit sesizări din partea mai multor navigatori cărora nu li s-au respectat drepturile contractuale. Unul dintre ei, un ofițer, se angajase înainte de adoptarea OUG nr. 50/2022. Din păcate, agenția de crewing din România, care l-a recrutat pentru o companie de navigație străină, n-a știut ce contract colectiv de muncă există la navă.





Când a ajuns la vas, marinarul român a descoperit că acesta se afla într-un șantier de reparații, iar condițiile de muncă și viață de la bord erau total necorespunzătoare. Românul n-a rezistat nici două săptămâni și a solicitat să fie schimbat, dar comandantul i-a transmis că îi va fi reținut salariul pentru perioada lucrată, în vederea acoperirii costurilor cu repatrierea și schimbul.





„Ofițerul ne-a contactat, solicitându-ne ajutorul. Am început să facem cercetări și am aflat că nava era acoperită de un contract colectiv de muncă standard. Am luat legătura cu compania de navigație și sindicatul care îl semnaseră și le-am prezentat situația de la bord. În urma intervenției noastre, în decurs de 24 de ore, navigatorul român a fost trimis acasă, pe cheltuiala armatorului, cu salariul plătit la zi pentru timpul lucrat. Cazul demonstrează importanța Convenției MLC 2006. Deși ofițerul nu era membru de sindicat, am intervenit pentru apărarea drepturilor sale, așa cum am făcut-o întotdeauna pentru toți navigatorii români și străini care ne-au cerut ajutorul. Putem spune că statul român ne-a ajutat în acest caz, prin faptul că a adoptat OUG nr. 50/2022, nava respectivă fiind acoperită printr-un contract colectiv de muncă”, povestește Adrian Mihălcioiu.



Abuzuri în lanț



Într-un alt caz, trei navigatori români au încheiat un contract individual de muncă pe o lună și au ajuns la bordul unui vas care tocmai fusese achiziționat. La finalul lunii, echipajul a fost schimbat, dar în loc să fie repatriat imediat, a fost trimis să locuiască pe o barjă, într-un port din Europa, în condiții mizerabile. În cele din urmă, românii au fost trimiși acasă, fără să li se achite salariile pe perioada lucrată.





„Recent, cei trei navigatori au cerut ajutorul sindicatului și, imediat, am început să lucrăm la rezolvarea cazului. Am descoperit că vasul este acoperit de un contract colectiv de muncă la standardele internaționale. Urmează să contactăm armatorul. Sperăm ca, în cel mai scurt timp posibil, navigatorii să își primească drepturile cuvenite. Dintre cei trei, doar unul era membru de sindicat, iar ceilalți doi au solicitat să fie primiți în organizație.





În luna august, ne-a cerut ajutorul un navigator care s-a accidentat la bordul navei și căruia nu i-a fost acordat concediul medical, conform prevederilor contractului de muncă. L-am îndrumat ce să facă și cazul este în curs de rezolvare. Navigatorul va primi concediu medical și de odihnă, iar toate cheltuielile cu asistența medicală vor fi acoperite. În plus, îi va fi acordată o compensație pentru invaliditate permanentă în urma accidentului. În primă instanță, navigatorului i s-a spus că accidentul s-a petrecut din vina sa. Apoi, armatorul a revenit asupra hotărârii inițiale, după ce a recitit contractul colectiv de muncă.



Navigatorii trebuie să știe că drepturile cuvenite în caz de accident se acordă indiferent cine este vinovat de producerea lui, La fel și în caz de îmbolnăvire”, precizează liderul SLN.













În shipping-ul internațional se întâlnesc situații în care prevederile contractelor individuale de muncă diferă de cele ale contractelor colective. SLN a descoperit că, într-un astfel de caz, valorile drepturilor înscrise în contractul individual al unui navigator român erau cu mult mai mici decât cele prevăzute în contractul colectiv. Navigatorului nu i s-a dat să citească contractul colectiv, care nu era afișat nici la bordul navei. În urma intervenției sindicatului, armatorul a revenit asupra contractului individual și l-a modificat.







Ce trebuie să știe navigatorii!



„În luna noiembrie 2022, Federația Internațională a Transportatorilor a organizat o campanie de inspecții la bordul navelor, în toate țările lumii, pentru a vedea cum sunt respectate prevederile Convenției MLC 2006. Datele culese au fost trimise Biroului Dreptului Internațional al Navigatorilor din Londra, care le va analiza și va face publice concluziile”, a declarat Adrian Mihălcioiu.





Liderul SLN le reamintește navigatorilor următoarele: „O clauză din contractele colective de muncă anulează orice prevedere din contractele individuale care contravine contractelor colective. Contractul de muncă individual trebuie citit, cu foarte mare atenție, înainte de a fi semnat. Totodată, navigatorul trebuie să se intereseze ce contract colectiv are nava. Acesta trebuie să fie afișat la bordul navei, într-un loc accesibil navigatorilor, nicidecum încuiat într-un sertar. Conform Convenției MLC 2006, la bordul navelor trebuie să existe și o procedură pentru plângeri, astfel încât sesizările să ajungă în cel mai scurt timp la cel mai înalt nivel al companiei de navigație și lucrurile să fie îndreptate rapid, fără să se ajungă la intervenția autorităților și sindicatelor.”





România a devenit parte a Convenției MLC 2006 pe data de 21 august 2015, când în „Monitorul Oficial” nr. 636 a fost publicată Legea nr. 214/2015 de ratificare a actului normativ internațional. Dar abia pe 23 martie 2022 prevederile ei au fost transpuse în legislația română, odată cu adoptarea Ordonanței de urgență nr. 50 privind reglementarea muncii în domeniul maritim.Convenția MLC 2006 și reglementările naționale se dovedesc a fi arme eficiente în mâinile autorităților și sindicatelor, pentru apărarea drepturilor navigatorilor în fața abuzurilor unor angajatori din shipping-ul internațional. Până la instaurarea deplină a domniei legii pe mările și oceanele lumii, organizațiile profesionale ale navigatorilor vor mai avea multe lupte de dus cu „rechinii” din transportul maritim internațional.