Florin Vizan a demisionat de la conducerea Portului Constanţa. Mihai Teodorescu a preluat comanda

În cadrul aceleiaşi şedinţe de Consiliu de Administraţie de vineri, s-a mai luat decizia demiterii directorului financiar al companiei, Daniela Şerban.



„Mi-am înaintat demisia şi subliniez faptul că decizia are la bază motive strict personale. Eu am solicitat acest lucru. Nu are legătură cu protestele transportatorilor, cu ce s-a mai vehiculat, vizavi de regim preferenţial în port. Pentru aceste aspecte, există organe de anchetă!



Demisia mea nu este o surpriză, o anunţasem anterior. Faptul că mi-am dat demisia din funcţia director general nu înseamnă că voi pleca din companie. Voi rămâne în continuare, începând de luni, vom vedea pe ce post anume.



În schimb, demiterea doamnei Daniela Şerban a fost o surpriză, cei din minister ştiu care au fost motivele”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Florin Vizan.



Ministerul Transporturilor, care controlează Consiliul de Administraţie al companiei, s-a mişcat rapid şi l-a instalat în funcţia de director general pe Mihai Teodorescu, fost şef al RATB/STB şi director al Direcţiei Transporturi în Primăria Bucureşti, în mandatul Gabriela Firea.



De asemenea, în funcţia de director financiar, a fost numită Maria Mergiu, care ocupa funcţia de şef al departamentului financiar-contabil.





Vom reveni cu amănunte.