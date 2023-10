Fonduri europene, digitalizare, energie. INFO economic

l Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu, a declarat că 1,6 miliarde de euro vor fi relocate către axele care au performat în cadrul exerciţiului financiar 2014-2020, de la programele europene care nu au înregistrat performanţe. El a precizat că o delegaţie din partea ministerului pe care îl conduce se află deja la Bruxelles pentru a discuta pe marginea acestor modificări, vizate fiind toate programele. Câciu a arătat că se caută soluţii şi pentru ca unităţile administrativ-teritoriale să poată acoperi cofinanţarea proiectelor, aceasta fiind una dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă mulţi primari care au accesat fonduri europene.l Digitalizarea traseului Via Transilvanica este un exemplu excelent cu privire la modul în care tehnologia ne poate face viaţa mai uşoară şi poate contribui la dezvoltarea unor zone de interes, a declarat, marţi, 24 octombrie, Ramona Chiriac, şefa Reprezentanţei Comisiei Europene în România, la evenimentul Google de lansare a imaginilor Street View de pe Via Transilvanica. Via Transilvanica, primul traseu de lungă distanţă din România, care traversează ţara de la Putna la Drobeta-Turnu Severin, a fost finalizat, după patru ani de amenajare, perioadă în care a adunat deja mii de turişti, români şi străini.l România îşi poate creşte venitul naţional de aproape trei ori în următorii 30 de ani, dacă va implementa măsuri pentru îmbunătăţirea rezilienţei la schimbările climatice şi pentru reducerea emisiilor de carbon, investiţiile necesare doar pentru dezvoltarea unui sector energetic decarbonizat fiind estimate la 356 de miliarde de dolari, până în 2050, echivalentul a circa 3% din PIB, susţin experţii Băncii Mondiale, în Raportul de ţară privind Clima şi Dezvoltarea pentru România, lansat marţi, 24 octombrie.