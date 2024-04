Incertitudine la Damen Shipyards Mangalia. "Sperăm să se evite pe cât posibil şomajul tehnic"

Perioada de incertitudine se prelungeşte la Şantierul Naval Damen Mangalia. Cei 1.490 de salariaţi ai unităţii - fără a-i mai pune la socoteală pe subcontractori - au toate motivele să se întrebe ce se va întâmpla cu locurile lor de muncă, după ce ultimele proiecte aflate în derulare vor fi, foarte curând finalizate. Varianta şomajului tehnic pare a nu mai putea fi evitată, singura necunoscută fiind durata „durerii”.Îngrijoraţi în privinţa viitorului, muncitorii din Şantierul Naval Damen Mangalia cer implicarea statului român, acţionar majoritar în cadrul societăţii, şi, deşi li s-a promis că va exista continuitate în activitate, cel puţin până la această oră, nu este foarte clar cum se va reuşi acest lucru, având în vedere că prin magaziile şi depozitele de materiale bate vântul.Ministrul Economiei, Atreprenoriatului şi Turismului, Ştefan Radu Oprea, s-a deplasat personal la unitatea din sudul litoralului, unde a luat „pulsul” şantierului, purtând discuţii atât cu muncitorii, cât şi cu reprezentanţii directoratului.„A fost o întâlnire - spunem noi - binevenită, între ministru, conducerea şantierului şi sindicat. Mesajul transmis a fost unul pozitiv, va exista continuitate, nu se va închide şantierul. Există acum zone în care se lucrează, altele în schimb sunt depopulate.La ora actuală, se licitează pentru proiecte de reparaţii şi construcţii, în paralel cu demersurile pentru obţinerea finanţării. Nu s-au putut da detalii, sunt date confidenţiale, dar am fost asiguraţi că nu sunt simple declaraţii.Sperăm ca şi timpul să demonstreze că vom avea de lucru şi că şantierul se va redresa. Sperăm să se evite pe cât posibil varianta şomajului tehnic, dar trebuie să o luăm în calcul. Fiecare lună plătită integral este un câştig”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, preşedintele Sindicatului Liber Navalistul, din Şantierul Naval Damen Mangalia, Laurenţiu Gobeajă.Iar toată această incertitudine vine într-un moment foarte important pentru muncitori.„În această perioadă, suntem în negocieri şi pentru contractul colectiv de muncă. Nu este o situaţie favorabilă, dar trebuie făcute şi aceste demersuri, actualizarea salariilor astfel încât să acopere cel puţin rata inflaţiei”, a precizat liderul de sindicat.Miza pe proiectele energiei verziDe partea cealaltă, ministrul Economiei a precizat că se doreşte a aduce la Mangalia proiecte legate de energia verde.„Am venit la Mangalia pentru că aici sunt două şantiere navale importante pentru economia românească.La Şantierul Naval Mangalia, am discutat cu directorul Mihai Bănceanu despre stadiul investiţiilor planificate. Pentru a putea executa lucrări de anvergură, avem nevoie de un doc plutitor, pe care odată proiectat, îl putem realiza în regie proprie. Suntem în graficul prognozat.La Damen Shipyards Mangalia, se realizează construcţii unice în România. Topside-ul este gata de livrare, se fac ultimele lucrări. Sunt peste un milion de ore de sudură încorporate în această construcţie gigantică şi care vorbeşte despre profesionalismul lucrătorilor din DSMa. Le-am spus acestora că, împreună cu directoratul, lucrăm ca să avem continuitate în şantier. Sunt multe proiecte la care se licitează astăzi, iar decizia de a aduce la Mangalia proiecte ale energiei verzi este una bună.Avantajul competitiv al şantierului este dat de unicitatea capacităţii docurilor şi a macaralei de 1.000 to, în această zonă a Europei. Construcţiile speciale cu tablă foarte groasă nu pot fi realizate în prea multe locuri, iar în afara dotărilor, competenţa dovedită a lucrătorilor se transformă într-un atu în faţa competiţiei. Sunt convins că împreună vom reuşi să avem de lucru ani buni de acum încolo”, a transmis ministrul Ştefan Radu Oprea.Acesta a profitat de oportunitatea de a fi în Mangalia, pentru a se întâlni şi cu colegii săi de la PSD, iar în această privinţă, preşedintele sindicatului a subliniat faptul că muncitorii din şantier nu au nicio afliere politică.„Să nu se interpreteze greşit: nu vrem să amestecăm lucrurile, au venit în şantier tot felul de oameni politici, de la nivel central sau local. Nu susţinem pe nimeni, nu facem politica nimănui, vrem doar să avem de muncă”, a spus Laurenţiu Gobeajă.Olandezii cer despăgubiri de milioane!Situaţia administrativă este destul de complicată la şantierul din Mangalia. Conflictul dintre compania olandeză Damen, acţionar minoritar (49%) şi statul român, acţionar majoritar (51%), s-a declanşat în vara lui 2023, după apariţia unei legi impuse de Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, despre care olandezii au spus că elimină posibilitatea de a mai deţine controlul operaţional şi managerial.Damen consideră că statul a încălcat acordul iniţial şi a anunţat că se retrage din asociere. Nu însă din România - îşi va continua activitatea la Galaţi! - şi nu în orice condiţii, olandezii cerând despăgubiri de ordinul sutelor de milioane de euro de la statul român.În data de 29 aprilie, de la ora 10.00, la sediul societăţii Damen Shipyards Mangalia, va avea loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.