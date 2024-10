Infrastructură rutieră, industrie IT, energie. INFO economic

l Ofertele pentru contractul necesar construcţiei Lotului Sărăţeni - Joseni al A8 (secţiunea montană a Autostrăzii Unirii) se pot depune până pe 16 decembrie, a anunţat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.Contractul lansat de CNIR în licitaţie are o valoare estimată de 6,1 miliarde lei, fără TVA, şi o durată de 54 de luni - 14 luni pentru etapa de proiectare şi 40 de luni pentru execuţia lucrărilor. Pe cei 32,4 kilometri ai Lotului 1C se vor construi 39 de poduri şi pasaje, trei tuneluri unidirecţionale, patru polate, două pasaje pentru permeabilitatea animalelor şi două parcări de scurtă durată, cu 12 spaţii de încărcare pentru maşini electrice.l România poate deveni lider regional în industria IT, a declarat ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Ştefan Radu Oprea.„La numărul de ingineri IT la mia de locuitori, suntem pe primul loc în Europa şi pe locul şase în lume. Trebuie să ne ultra-specializăm în acele domenii unde competitivitatea şi creativitatea inginerilor din România poate să facă diferenţa. Cred cu tărie că trebuie să câştigăm noi şi firmele care deja au reuşit să crească, să se internaţionalizeze, să învăţăm şi să stăpânim din nou noţiunea de lider”, a spus Oprea.l Preţurile energiei electrice din piaţa de echilibrare au ajuns să fie exagerat de mari comparativ cu cele din Piaţa pentru Ziua Următoare şi au devenit insuportabile pentru producătorii din sectorul regenerabilelor, în special pentru cei mici, necontrolabili, precum şi pentru alţi participanţi la piaţă, atrage atenţia Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România.