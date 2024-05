Nava fluvială de pasageri „Maxima I”, escală în portul Constanţa

Nava fluvială de pasageri „Maxima I”, sub pavilion Elveția, a sosit, vineri dimineață, în portul Constanța. Nava are la bord 144 turiști, majoritatea din Germania.Pe parcursul escalei de la Constanța, turiștii au programat un tur de oraș, ce va cuprinde Parcul Arheologic, Piața Ovidiu, Cazinoul și Portul Tomis.Pasagerii navei „Maxima I” s-au îmbarcat la Passau, în Germania, pentru o croazieră pe Dunăre, care durează 18 zile, punctul final fiind tot la Passau.În acest sezon de croaziere, nava fluvială de pasageri „Maxima I” are programate şase escale în portul Constanța.