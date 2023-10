Obiectiv CERONAV: Instruirea militarilor NATO în domeniul siguranţei şi supravieţuirii pe mare

O delegaţie a României, alcătuită din directorul general al CERONAV, Ovidiu Sorin Cupşa, Ambasador Maritim IMO, şi expertul internaţional NATO la nivelul TG IST, Eugen Marin, a participat la reuniunea Grupului de Transport de Suprafaţă şi Ape Interioare (TG IST), care a avut loc la sediul NATO de la Bruxelles.În cadrul lucrărilor, Ovidiu Sorin Cupşa a subliniat rolul important pe care îl are CERONAV în domeniul pregătirii profesionale din sectorul naval şi a prezentat oportunitatea instruirii personalului militar în domeniul siguranţei şi supravieţuirii pe mare.„Invitaţia la lucrările Grupului reprezintă o ocazie deosebită pentru CERONAV de a-şi prezenta competenţele în domeniul instruirii navale. CERONAV are încheiat un joint venture cu Sea Survival Limited din Statele Unite, care este cel mai important furnizor de training pentru armata americană, în parteneriat civil-militar.CERONAV are ca obiectiv instruirea militarilor NATO în domeniul siguranţei şi supravieţuirii pe mare”, a declarat directorul general Ovidiu Sorin Cupşa.Cu sediul la Bruxelles, NATO are 31 de state membre, între care şi România, începând cu 2 aprilie 2004.