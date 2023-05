Investiţii, aeroport, energie. INFO economic

l În cadrul conferinţei organizate de CERONAV la Constanţa, Asociaţia IASST (International Association for Safety and Survival Training) a oferit suma de 500 de lire sterline Centrului Local „blueMarin” Constanţa, o filială a Organizaţiei Naţionale Cercetaşii României, care contribuie la îndeplinirea misiunii şi viziunii cercetăşiei cu scopul educării tinerilor, printr-un sistem de valori bazat pe o promisiune şi o lege, de a ajuta la construirea unei lumi mai bune, în care oamenii sunt împliniţi ca indivizi şi joacă un rol constructiv în societate.l Aerogara Plecări internaţionale a aeroportului Henri Coandă are un nou flux rapid de control pentru pasagerii cu paşapoarte biometrice. „Acest proiect-pilot va funcţiona, pentru început, doar în intervalele orare cu vârf de trafic, adică atunci când fluxul de pasageri este maxim, şi va facilita accesul rapid al pasagerilor posesori de paşapoarte biometrice pe o linie de control de securitate dedicată, direct la porţile de control automat de frontieră”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.l Tranzacţia prin care Grupul PPC preia activele Enel din România rămâne în grafic pentru a se finaliza în al treilea trimestru al anului, potrivit unui comunicat al companiei.Conform sursei citate, achiziţia se aliniază strategiei grupului PPC privind tranziţia energetică, dar şi planului acestuia de expansiune în Europa de Sud-Est.