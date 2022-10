CERONAV a obținut acreditarea pentru pregătirea personalului din industria turbinelor eoliene

Global Wind Organization este un organism non-profit fondat și deținut de către cei mai importanți producători și proprietari, operatori de turbine eoliene la nivel mondial.



Membrii acestei organizații depun eforturi susținute să creeze un mediu de lucru sigur în industria turbinelor eoliene, stabilind standarde internaționale comune pentru instruirea în materie de siguranță și proceduri de urgență.



„Acreditarea GWO reprezintă o recunoaștere a calităților incontestabile ale experților CERONAV și a facilităților moderne de care dispunem. Suntem conectați permanent la necesitățile personalului pregătit în cadrul CERONAV și trebuie să facem tot ce putem pentru a crește substanțial numărul de tehnicieni care au pregătire standardizată GWO în industria turbinelor eoliene și pentru a le oferi un mediu de lucru în deplină siguranță”, a declarat Ovidiu Sorin Cupșa - directorul general al CERONAV și ambasador maritim IMO.

Începând cu data de 20 octombrie 2022, CERONAV a devenit furnizor pentru următoarele cursuri sub standard GWO: EFA – Enhanced First Aid Training; FA – First Aid; FAW – Fire Awareness; MH – Manual Handling; SS – Sea Survival.