Piaţa imobiliară constănţeană. „Merg bine la vânzare vilele ce pot găzdui şi mici afaceri de familie”

Deşi ocupă o poziţie mediocră (19) în clasamentul salariilor medii nete naţionale, Constanţa excelează la capitolul vânzări vile de lux, segment în care milionul de euro a devenit deja o banalitate. Cel mai probabil, banii produşi de navigatori pe mările şi oceanele lumii ori cei proveniţi din afaceri mai mult sau mai puţin ortodoxe au generat o explozie a preţurilor.Prezentam, într-o ediţie anterioară, preţurile garsonierelor şi apartamentelor cu 2-4 camere practicate pe piaţa imobiliară constănţeană. Remarcam atunci o tendinţă ascendentă şi un preţ pe metru pătrat ce se „învârte” în jur de 1.200-1.500 euro, în funcţie de zonă, finisaje etc. Coordonatele sunt similare şi în cazul vilelor de lux, oferta pe acest segment fiind extrem de generoasă. Bani doar să aveţi în conturi pentru investiţii!Astfel, în schimbul a 2,1 milioane de euro puteţi deveni proprietarul unei vile cu două etaje, cu o suprafaţă construită de 1.500 mp, pe un teren de 2.000 mp, amplasată în cartierul Inel I. Destul de aproape de ea, o altă vilă, un P+3 ridicat în zona Baba Novac, se vinde cu 1,8 milioane de euro, terenul fiind de asemenea impresionant prin dimensiune - 2.000 mp.Dacă sunteţi interesaţi de o investiţie în zona Delfinariu, o ofertă atractivă este cea a unui imobil cu 17 camere (P+3+M; 934 mp construiţi), situată pe bd. Mamaia, despre care proprietarul spune că este ideală pentru destinaţia clinică medicală ori grădiniţă. Înainte de a bate palma, mai rămâne un mic „amănunt”: preţul - 1,45 milioane euro.Pentru a ne menţine în sfera milionului plus, trebuie spus că o vilă de lux P+2+M, în Tomis I, este cotată la 1,55 milioane de euro, un imobil cu 10 camere (S+P+1E+M) în Faleză Nord poate fi achiziţionat cu 1,38 milioane de euro, iar ceva mai ieftină, „doar” 1,35 milioane euro, este o clădire cu 14 camere (P+3), construită în urmă cu 10 ani, în zona Peninsulară, care atrage atenţia prin linia arhitecturii clasice şi vederea către portul turistic Tomis.Scoasă la vânzare este şi o casă rară, ce păstrează parfumul perioadei interbelice, amplasată în buricul târgului, pe bulevardul Ferdinand. Având în vedere poziţia centrală, suprafaţa totală construită (847 mp) şi numărul mare de camere (nu mai puţin de 16!), proprietarul este gatasă-şi pună semnătura pe contractul de vânzare-cumpărare pentru o sumă sub plafonul milionului: 945.000 de euro.Iar pentru cei ce apreciază stilul mediteraneean, prezentăm oferta unui proprietar din cartierul Coiciu, care cere pe vila sa (şase camere, 327 mp construiţi) şi pe terenul în suprafaţă de 450 mp fix 900.000 de euro.XXXAcesta ar fi un mercurial succint al pieţei vilelor de lux din Constanţa. Oferta este generoasă, dar oare cererea este pe măsură? Am încercat să desluşim misterul luând legătura cu Laurenţiu C., agent imobiliar cu experienţă vastă în domeniu.„Au fost perioade în care piaţa a fost blocată, oamenii fiind mai prudenţi în privinţa investiţiilor. Acum, lucrurile se «mişcă», sunt tranzacţii. Constănţenii trebuie să fie însă foarte atenţi în acest sector, în special în cazul în care clădirea vizată este înscrisă pe lista celor de patrimoniu. În acest caz, trebuie să ştiţi că, ulterior, costurile de restaurare pot fi semnificativ mai mari decât preţul de achiziţie.Cele mai tranzacţionate sunt vilele de 400-500.000 de euro, care pot găzdui şi mici afaceri de familie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Laurenţiu C.XXXÎntr-o ediţie viitoare a ziarului nostru, vom prezenta un alt segment al pieţei imobiliare care a explodat la Constanţa, cel al chiriilor.