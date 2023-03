Preţuri pentru toate buzunarele! La ce trebuie să fiţi atenţi când cumpăraţi o locuinţă

Să aibă propria locuinţă, propria uşă, propriul acoperiş deasupra capului. Este visul oricărui constănţean, mai greu ori mai uşor de realizat. După o perioadă de explozie, preţurile pe piaţa imobiliară s-au stabilizat, iar oferta este extrem de generoasă. Practic, cât ţine buzunarul pe fiecare!Piaţa imobiliară din Constanţa nu duce lipsă nici de oferte, nici de cerinţe, iar cea mai bună dovadă este că se construieşte masiv, atât în zone de cartier, cât şi în cele de lux, cu vedere la mare. În articolul de astăzi, vom face o „radiografie” a preţurilor garsonierelor şi apartamentelor din municipiul reşedinţă de judeţ.Indiferent de tipul locuinţei pe care doriţi să o achiziţionaţi, trebuie să aveţi în vedere că socotelile se fac la metrul pătrat construit, a cărui valoare nu coboară sub 1.000 de euro, dar poate „sări” lejer de 2.000 de euro.Lăsând la o parte locuinţele din blocurile de nefamilişti din zona CET, unde preţurile sunt mici, însă în cazul cărora nu se poate vorbi de confort, pentru o garsonieră în Mamaia trebuie să achitaţi 40.000, 52.000 de euro sau chiar mai mult, în funcţie de suprafaţă şi de utilităţi. În Tomis III, la un preţ de 1.200 euro/mp, investiţia depăşeşte lejer plafonul de 35.000 de euro, iar în Inel I şi II, valorile sunt relativ similare.Apartamentele cu două camere sunt cel mai tranzacţionate, cel mai căutate pe piaţă, pentru că au dublă utilitate: pot fi folosite ca spaţiu de locuit pentru o familie, să spunem, cu 1-2 copii, sau pot fi lesne închiriate, generând venituri la buget.Şi aici, oferta este generoasă şi oferim doar câteva exemple: 50.000 de euro în Km 4-5, 75.000 de euro în Tomis Plus, 90.000 de euro în Compozitori, 58.000 de euro în Mamaia Nord. E drept, există şi apartamente care se vând chiar cu 135.000 euro, diferenţa fiind făcută de zonă (de obicei cu vedere la mare), suprafaţă, finisaje sau existenţa locului de parcare.Bloc comunist sau construcţie recentă?„Când doriţi să cumpăraţi un apartament, fie că are destinaţie locuinţă personală, fie că intenţionaţi să îl închiriaţi, aveţi două opţiuni: blocuri din perioada comunismului sau construcţii recente. Fiecare are plusuri şi minusuri, trebuie cântărite cu atenţie. Blocurile comuniste, în special cele construite după cutremurul din 1977, oferă plusul de siguranţă, sunt garantate minimum 100 de ani, însă, în multe cazuri, apartamentele au probleme cu instalaţiile electrice sau sanitare, iar înlocuirea acestora generează costuri suplimentare, deloc mici. La achiziţia apartamentelor din blocurile noi, care pornesc din start cu avantajul finisajelor de calitate, pot apărea ulterior probleme de structură, aşa că cereţi cât mai multe informaţii - şi probe, în măsura posibilităţii - despre materialele folosite.La calculul preţului final, ţineţi cont în primul rând de suprafaţă, de metrii pătraţi construiţi, dar şi de zonă. În municipiul Constanţa, în general, preţul pe metru pătrat este de aproximativ 1.200-1.300 de euro, dar poate depăşi lejer 2.000 de euro, atunci când vorbim despre apartamente situate în zone exclusiviste, cu vedere la mare. La apartamentele care au preţ de 1.000 de euro (sau mai mic) pe metru pătrat trebuie să fiţi foarte atenţi, de obicei sunt amplasate în zone rău famate”, a declarat, pentru „Cuget Liber, Sorin V., agent imobiliar.Cât despre apartamentele cu trei sau patru camere, tranzacţionate în număr mai mic, acestea pot fi cumpărate la preţuri de 62.000 de euro (Km 4-5), 90.000 de euro (Tomis Nord), 135.000 de euro (Delfinariu) sau chiar 330.000 de euro, într-o zonă exclusivistă din Mamaia.