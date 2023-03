Trichomoniaza nu afectează doar femeile, ci şi bărbaţii

Trichomoniaza este o infecție cu transmitere sexuală (BTS) cauzată de un parazit, numit Trichomonas vaginalis, care poate afecta atât bărbații, cât și femeile. Potrivit specialiştilor Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), doar 30% din cazuri prezintă simptome. La femei, de exemplu, simptomele includ miros vaginal neplăcut, iritație, mâncărime și arsură în timpul urinării. În plus, scurgerile vaginale tind să devină albe, gălbui sau verzui. Partea proastă este că, fără tratament, infecția provoacă inflamație genitală și crește riscul de a contracta alte BTS-uri. În plus, în cazul femeilor însărcinate, poate duce la complicații, precum greutatea mică la naștere sau nașterea prematură.Din acest motiv, dacă aveți suspiciuni, trebuie să consultați, neapărat, un medic. Atenţie, însă! Este necesar să finalizați întregul tratament pentru a elimina complet parazitul din organism. În plus, partenerul sexual trebuie să primească și el tratament pentru a preveni reinfectarea.Din fericire, în ziua de azi, există o serie de remedii naturiste care promit ameliorarea trichomoniazei la femei. Cu toate acestea, până în prezent, nu există dovezi științifice care să susțină siguranța și eficacitatea acestora, aşa că singurul tratament eficient este administrarea medicamentelor prescrise de medic. Totuşi, în medicina tradițională, sucul sau extractul de rodie este unul dintre cele mai utilizate suplimente pentru combaterea diferitelor tipuri de infecții, în special trichomoniaza la femei, acestuia fiindu-i atribuite proprietăți antibiotice, antiparazitare și antiinflamatoare. Apoi, încă din cele mai vechi timpuri, usturoiul a fost folosit ca adjuvant pentru combaterea diferitelor tipuri de infecții, acesta având proprietăți antibacteriene, antifungice și antiprotozoare. Un studiu comparativ a stabilit că poate ajuta la inhibarea dezvoltării parazitului Trichomonas vaginalis.