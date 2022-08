Plouă cu prime de Ziua Marinei Române și a Lucrătorului Portuar

„Avem sindicate în toate companiile de administrare portuară, începând de la intrarea Dunării în țară și până la Năvodari, Cernavodă și portul Constanța. În momentul de față, toate au contracte colective de muncă negociate cu federația și sindicatele din respectivele companii cu capital majoritar de stat. În sectorul privat, avem sindicate în zece companii de operare portuară. În nouă dintre ele, avem contracte colective de muncă și, în mare parte, toate acordă ziua liberă și prime, cu prilejul zilei de 15 august”, a precizat liderul de sindicat. De la începutul anului 2022 și până în prezent, Federația Sindicală „Trans Conex” a negociat șapte contracte colective de muncă. În prezent, are loc negocierea contractului la compania „Socep”, procedură începută la inițiativa administrației acesteia.



Criza forței de muncă a schimbat politica salarială



„La această oră, climatul social din industria portuară este calm, deși mare parte din problemele cu care se confruntă lucrătorii portuari își așteaptă rezolvarea. Deocamdată, portul Constanța se confruntă cu o lipsă acută de personal – fenomen nemaiîntâlnit până în prezent. Marii operatorii portuari au început să înțeleagă situația și s-au apucat să majoreze voluntar salariile și drepturile angajaților. De multe ori, ne uimesc și pe noi, liderii de sindicat, prin măsurile luate! Angajatorii au înțeles că fără o plată corectă, atractivă a forței de muncă nu mai pot exista pe această piață. Dar trebuie precizat că nu toți procedează la fel”, afirmă Silviu Stanciu.







Se înmulțesc subcontractorii



Potrivit liderului de sindicat, salariul mediu brut de încadrare la nivelul portului Constanța este de 4.500 de lei, în prezent, iar structura meseriilor a suferit o schimbare semnificativă: „Meseria de docher sau legător de sarcină a dispărut din componența personalului companiilor de operare portuară, iar acolo unde mai este nevoie de ea, a fost preluată de firmele subcontractoare. Astăzi, în sectorul de operare portuară muncesc lucrători calificați: auto-stivuitoriști, macaragii, mecanici, șoferi. În prezent, industria portuară apelează la un număr mare de subcontractori și furnizori de forță de muncă temporară. Aceste firme au preluat activitățile efectuate de docheri, operațiunile de măturat, întreținere și amarat. Din păcate, constatăm că această practică începe să se extindă și la alte categorii profesionale. Au apărut subcontractori care efectuează o serie de activități cu utilaje și cu personal calificat în portul Constanța.”







Discriminați de Ziua Lucrătorului Portuar



Liderul de sindicat susține că lucrătorilor din firmele subcontractoare nu li se respectă dreptul la odihnă și nu sunt plătiți corespunzător muncii depuse. „Noi am sesizat autoritățile statului asupra acestor probleme, am încercat să aducem la masa discuțiilor Administrația Portuară, Poliția de Frontieră, Poliția Port, Autoritatea Navală Română. Am discutat oficial cu Inspectoratul Teritorial de Muncă la Prefectură. Nu am reușit să schimbăm nimic, pentru că – se pare – aceste firme subcontractoare au relații cu autoritățile statului, care le permit să-i exploateze pe acești oameni – din punctul meu de vedere de sindicalist”, afirmă Silviu Stanciu.





De ce apelează operatorii portuari la firmele subcontractoare? „Pentru că nu vor să mai aibă personal necalificat. Le este mai la îndemână să lucreze cu subcontractori. Lucrătorii din cadrul acestor firme au salarii mai mici și mai puține drepturi, iar unii dintre ei sunt plătiți jumătate legal, jumătate la negru. Un operator portuar dacă s-ar încărca cu acest personal, pe lângă salariu, ar trebui să achite toate bonusurile negociate cu sindicatul și prevăzute în contractele colective de muncă. În timp ce marea majoritate a companiilor portuare acordă prime de 15 august, niciun subcontractor – vă garantez lucrul acesta – nu asigură o astfel de primă și nici ziua liberă. În cazul în care un operator are vreo urgență și își cheamă lucrătorii la muncă, în această zi de sărbătoare, le plătește efortul depus dublu sau triplu, conform contractului colectiv de muncă negociat. În zilele de sărbătoare legală, lucrătorii portuari sunt înlocuiți de multe ori cu cei ai subcontractorilor. Dacă lucrătorii portuari au un sindicat care îi apără, cei ai subcontractorilor sunt la voia angajatorilor, care, de multe ori, fac și evaziune fiscală. Am obosit să sesizez autoritățile, care nu iau nicio măsură. Se eschivează, motivând că n-au personal suficient să controleze”, susține președintele Federației Sindicale „Trans Conex”.



Cursul de calificare - calea spre munca decentă



Având în vedere criza acută de forță de muncă din industria portuară, lucrătorii subcontractorilor ar trebui să urmeze cursurile de calificare organizate de Școala Portuară. Astfel vor avea posibilitatea să se angajeze la operatorii portuari și să muncească în condiții decente, afirmă liderul de sindicat.



„Din păcate, noi, reprezentanții sindicatelor, ajungem foarte greu să discutăm cu ei, iar când ne întâlnim sunt foarte speriați. Când aud de sindicate fug, nu vor să colaboreze!”, relatează Silviu Stanciu.



Prin intermediul ziarului nostru, liderul de sindicat le adresează lucrătorilor portuari: „Multă sănătate, pace în suflet și în viață și să țină aproape de mișcarea sindicală!”.





