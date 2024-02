Sorin Grindeanu: „Portul Constanţa va avea un rol extrem de important în procesul de reconstrucţie a Ucrainei”

România este o piaţă cu o dinamică fără precedent, datorată implementării obiectivelor de infrastructură mare şi, din această perspectivă, orice întârziere poate provoca prejudicii la nivel naţional şi cu impact pe plan european, a afirmat ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu.„Un nou an, o nouă întâlnire cu bunul meu prieten, ministrul italian al Transporturilor şi Infrastructurii, Matteo Salvini! Am decis că este oportună implementarea unor proiecte noi, stabilite în cadrul Iniţiativei celor Trei Mări, care să asigure interconectarea rutieră pe ruta Marea Baltică - Marea Neagră - Marea Egee. Pe teritoriul României, această rută se va materializa prin construcţia drumului de mare viteză Arad - Oradea”, a transmis Grindeanu.Acesta a precizat că un alt subiect discutat a fost cel al sprijinului acordat Ucrainei de România.„Am subliniat interesul justificat pentru participarea firmelor româneşti, alături de firme din alte state europene, la reconstrucţia acestei ţări, după finalizarea conflictului ruso-ucrainean. În acest context, Portul Constanţa va avea un rol extrem de important, fapt subliniat şi de omologul meu italian. Ar urma să fie asigurată o conexiune maritimă mult mai eficientă între principalul port de la Marea Neagră şi porturile italiene de la Marea Adriatică (Trieste, Ravenna etc.), care ar facilita tranzitul de mărfuri”, a explicat Grindeanu.