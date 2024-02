Case, terenuri, depozite bancare! Ce averi au strâns noii şefi ai Portului Constanţa

La capitolul bunuri sub formă de bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de numismatică şi obiecte din patrimoniul cultural naţional sau universal, Teodorescu stă din nou bine, cu o evaluare de 27.296 euro, iar în conturi se regăsesc 156.927 lei, sub formă de depozite bancare, şi 5.131 euro. A acordat, în nume personal, împrumuturi în valoare de 15.500 euro şi are un credit la Porsche Bank, scadent anul viitor, în valoare de 68.424 lei.



În 2023, Mihai Teodorescu a avut venituri consistente: 87.608 lei în calitate de director executiv în cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, 77.791 lei în calitate de director executiv al CN APM, 36.300 lei ca membru în Consiliul de Administraţie al Metrorex şi 6.300 lei ca membru provizoriu al Consiliului de Administraţie al STM SA Bucureşti.



Soţia sa este cadru militar la o unitate de pe raza municipiului Bucureşti, de la care a încasat un salariu anual de 64.323 lei.



Acţiuni la Oil Terminal



La rândul său, Maria Mergiu a raportat un apartament în Constanţa, în suprafaţă de 94,20 mp, un autoturism Skoda, investiţii în titluri de stat sau certificate emise de Ministerul Finanţelor, în valoare de 390.000 lei, şi acţiuni la Oil Terminal, în valoare de 4.851 lei.



La capitolul venituri, Maria Mergiu a încasat un salariu anual, de la CN APM, de 231.353 lei - mai mare decât cel al directorului general! -, dobânzi de 5.249 lei de la Ministerul Finanţelor şi 291 lei sub formă de dividende, de la Oil Terminal. În conturi i-au mai intrat 92.138 de lei, de la Casa de Pensii, şi 21.560 lei pentru serviciile prestate drept cenzor la Compania Naţională de Investiţii (CNI) Bucureşti.





Bate - de fapt, a bătut! - vântul schimbărilor în Portul Constanţa. Coincidenţă sau nu, în an electoral, directorul general a demisionat, iar directorul financiar a fost demis, în poziţiile amintite fiind numite persoane aflate deja în organigrama companiei naţionale. Cât de benefice vor fi aceste „mişcări de trupe”, rămâne de văzut.Este zarvă mare în Portul Constanţa. Așa cum am anunțat încă de vineri, chiar în ziua în care premierul Marcel Ciolacu vizita Şantierul Naval, directorul general al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime (CN APM) Constanţa SA, Florin Vizan, îşi prezenta, din motive personale, demisia în şedinţa Consiliului de Administraţie, în cadrul acelei reuniuni luându-se decizia demiterii directorului financiar al companiei, Daniela Şerban.Ministerul Transporturilor, care controlează Consiliul de Administraţie al CN APM, s-a mişcat rapid şi l-a instalat în funcţia de director general pe Mihai Teodorescu, iar în funcţia de director financiar, pe Maria Mergiu. Ambele personaje activau în cadrul companiei: Teodorescu era director executiv, iar Mergiu, şef al departamentului financiar-contabil.Proaspăt „uns” la comanda companiei, Mihai Teodorescu, care are un mandat de interimar pe o perioadă de cinci luni, a transmis că îşi va prezenta public proiectele după ce va purta o discuţie cu ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Până atunci, să vedem cum stau din punct de vedere financiar şi ce interese au cei doi promovaţi, aşa cum reiese din declaraţiile lor de avere, aferente anului 2023.Venituri consistenteFără îndoială, Mihai Teodorescu are o stabilitate financiară solidă. El deţine, în cotă de 50%, un teren extravilan în suprafaţă de 1.000 mp, în localitatea Tâncăbeşti (jud. Ilfov), un apartament în Bucureşti, în suprafaţă de 47 mp, o casă de locuit în localitatea Lipia (jud. Ilfov), în suprafaţă de 150 mp şi cotă 50%, şi două autoturisme: un Audi şi un Hyundai.