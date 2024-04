Tensiuni şi incertitudini! Cine îi „salvează” pe marinarii salvatori de la ARSVOM

Motive de îngrijorare la Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM), instituţie negeneratoare de venituri propriii, care, în spiritul „ordonanţei austerităţii”, ar urma să fie comasată cu Autoritatea Navală Română. Oamenii se întreabă ce se va întâmpla cu locurile lor de muncă, sindicatul îşi doreşte să fie consultat, iar procesul decizional să fie unul transparent.Vremuri tulburi în companiile cu activitate în domeniul maritim. După ce s-au schimbat directorii generali ai Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime (CN APM) Constanţa SA, ai Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile (CN ACN) Constanţa şi ai Centrului Naţional de Pregătire a Personalului din Transporturi Navale (CERONAV), în cazul celei din urmă luându-se în calcul, la un moment dat, varianta - depăşită - a comasării cu alte entităţi, este rândul unei alte instituţii de stat să aibă „nori negri pe cer”.Este vorba despre Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM), care ar fi ameninţată chiar cu desfiinţarea. Cel mai probabil, agenţia va fi comasată cu Autoritatea Navală Română (ANR), ideea guvernanţilor fiind aceea de a face economie la buget. Dar nu ar fi prima oară când „apele se tulbură” la ARSVOM, episodul trecerii sub „umbrela” lui Raed Arafat fiind cea mai recentă.Varianta răului cel mai mic„Tot ceea ce ştim la ora actuală este că se lucrează, la nivelul Ministerului Transporturilor, la un proiect de ordonanţă de comasare cu ANR. Noi, ca sindicat, nu am fost consultaţi, rămâne să vedem de câtă transparenţă vor da dovadă factorii de decizie. A mai existat în trecut o variantă, prin care atribuţiile ARSVOM să fie preluate de IGSU, nu oamenii şi nici navele. Atunci am ieşit în stradă, am protestat.Este firesc să existe nelinişti. Oamenii se întreabă ce se va întâmpla cu locurile lor de muncă, personalul nostru are, în general, vârste de peste 45 de ani”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, preşedintele Sindicatului Liber al Marinarilor din ARSVOM, Lucian Alexe Boris.Liderul sindical spune că în agenţie sunt probleme de finanţare, iar pe viitor, va trebui ales răul cel mai mic.„Sunt probleme de finanţare, iar când afirm acest lucru, nu mă refer la salarii, unde nu sunt restanţe. Sunt întârzieri cu plăţile facturilor către terţi. Nealocându-se bani, există riscul de a se pierde valabilitatea documentelor navelor.ARSVOM nu poate face venituri proprii. Variantele nu sunt deloc îmbucurătoare: desfiinţarea instituţiei sau fuziunea cu ANR. Nu mai este mult timp pentru discuţii, «ordonanţa austerităţii» ne presează. Până pe 30 iunie, va trebui luată o decizie, să vedem în ce direcţie ne îndreptăm.Aşa se întâmplă însă când politicul decide soarta oamenilor”, a mai spus liderul de sindicat.Investiţii în nave, deficit de personalÎnfiinţată prin transformarea fostului Grup de Intervenţii şi Salvare Navală, Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare Constanţa funcţionează ca organ tehnic de specialitate în subordinea Ministerului Transporturilor, asigurând activitatea de căutare şi salvare a vieţii omeneşti pe mare şi intervenţii în caz de poluare.A fost creată pentru a duce la îndeplinire obligaţiile ce îi revin statului român prin convenţiile şi acordurile internaţionale. Este vorba de:- Convenţia Internaţională privind Căutarea şi Salvarea Vieţii Omeneşti pe Mare (SAR 1979);- Convenţia internaţională „SOLAS 1974” privind Ocrotirea Vieţii Omeneşti pe Mare (SOLAS 1974);- Acordul de cooperare privind serviciile de căutare şi salvare pe mare, între statele riverane Mării Negre, semnat la Ankara, în 1988.La ora actuală, în cadrul agenţiei activează 167 de salariaţi, incluzând şi personalul TESA.„Este un deficit de personal de aproximativ 30%. S-au făcut investiţii în nave, dar mai avem nevoie de oameni”, a explicat Lucian Alexe Boris.În aşteptarea documentelor oficialeI-am solicitat un punct de vedere pe tema comasării cu ANR şi directorului general al ARSVOM, Iulian Creţu, însă, până ieri, la ora 17.00, nu am primit niciun răspuns. Vom reveni într-o ediţie viitoare şi cu opinia sa.Reamintim că, la precedenta solicitare pe această temă, directorul general Iulian Creţu a preferat să nu facă niciun comentariu.„Având în vedere că nu există un document întocmit, semnat, parafat, care să stabilească exact condiţiile pentru o posibilă comasare a Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare, un punct de vedere al directorului general ar fi o opinie personală, care ar putea duce la interpretări eronate.ARSVOM este o instituţie aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, singurul care poate preciza detaliile de interes public, legate de o posibilă fuzionare/transfer a Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare”, se arată în documentul semnat de directorul general Iulian Creţu.