Tunelul Palas va fi reabilitat! Al doilea acces feroviar în portul Constanţa, o necesitate

O lucrare de artă din Patrimoniul NaţionalTunelul Palas sau Carol I cum era denumit la inaugurare, în 1907, acum cunoscut de mulţi drept Saligny, a fost primul tunel feroviar urban din România.Inaugurat în anul 1900, tunelul a primit iniţial numele „Carol I”, în cinstea Regelui Carol I al României şi a fost tranzitat timp de aproape un secol. Construcţia tunelului a durat cinci ani, în perioada 1895-1900, lucrările fiind realizate după planurile inginerului Anghel Saligny.Tunelul a fost închis în 1992, ca urmare a inundaţiilor din vara acelui an, care au provocat numeroase pagube, dar şi din cauza degradării căptuşelii construcţiei şi a colmatării şanţurilor de scurgere.Intrarea se face dinspre Gara CFR Constanţa, iar tunelul are o înălţime de 6 metri şi o lăţime de 10. În interior poate fi remontată o singură linie de cale ferată. Construcţia traversează două cartiere, un bulevard cu şase benzi, trece pe lângă spitalul CFR şi ajunge chiar în Portul Constanţa.Tunelul subtraversează calea ferată dublă 813 Constanţa - Mangalia, DN 39 Constanţa - Mangalia, străzi şi diverse conducte de termoficare, gaze, canalizare, alimentare cu apă de pe teritoriul municipiului Constanţa.„Am demarat lucrarea de reabilitare şi electrificare a acestei linii, şi consolidarea tunelului. Am identificat avantaje şi în ceea ce priveşte operatorii de exploatare portuară, prin reducerea timpilor de intrare şi scoatere a vagoanelor de la descărcare”, a declarat Valentin Costea, consilier CFR Infrastructură.Odată cu reabilitarea Tunelului Saligny, se va reface legătura între triajele de la periferia oraşului şi principala zonă de transport a cerealelor din Portul Constanţa, iar CFR câştigă încă 12 kilometri de cale ferată.Tunelul Palas este inclus în categoria lucrărilor de artă din Patrimoniul Naţional, prin soluţia arhitectonică a portalelor şi prin cea inginerească a secţiunii transversale, respectiv căptuşeală integrală din zidărie de piatră de talie.