15.000 pachete de țigări fără timbru fiscal, descoperite de polițiștii de frontieră

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit pe raza județului Constanța, într-o autoutilitară, 15.000 pachete de țigări fără timbru fiscal.Miercuri, 26 iulie, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, sub coordonarea directă a procurorului învestit în cauză din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, au identificat în trafic, pe raza județului Constanța, o autoutilitară în care se aflau doi cetățeni români, în interiorul căreia se aflau 30 baxuri de țigări, însumând 15.000 de pachete, diferite mărci, fără timbru fiscal. Întreaga cantitate de țigări, în valoare totală de aproximativ 225.000 lei, a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor, iar poliţiştii de frontieră, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă.