Aproape două decenii de luptă cu fumul şi focul. Pompierul Romulus Pascaru a ieşit la pensie

Astfel de zile a trăit până luna aceasta şi Romulus Pascaru (44 de ani), care, de-a lungul acestor ani, a participat la foarte multe misiuni de salvare a persoanelor sau a animalelor din medii ostile vieții, descarcerări, incendii sau acordarea primului ajutor medical, el făcând parte și din echipajul paramedical SMURD. În luna ianuarie 2024, a fost nevoit să se retragă din activitate, din cauza celor trei hernii de disc acumulate. Acum, chiar dacă nu mai poate face efort, îi rămâne dragostea pentru artă: sculptură, pictură, poezie. Ce va face în perioada următoare talentatul pompier? Momentan, ne-a declarat acesta, stă acasă, cel puțin pentru o vreme, și așteaptă venirea pe lume al celui de-al patrulea copil, soția sa fiind însărcinată în șase luni. Întrebat cum au decurs cei 18 ani de activitate la pompieri, Romulus Pascaru ne-a mărturisit că aceşti ani au fost extrem de palpitanţi, plini de încercări şi neprevăzut, la care a fost expus în mod constant. Din păcate, în tot acest timp a reuşit şi să-și frângă coloana, are deja trei hernii de disc, acesta fiind şi motivul pentru care a trebuit să iasă la pensie.





„Probabil că nu am ştiut să îmi cântăresc puterile şi am făcut imposibilul, acolo nu era posibil. De multe ori, am cărat victime peste greutatea mea, unele deosebit de grele, pe care le-am ţinut mult timp în braţe. Nu acuz pe nimeni de nimic şi dacă ar fi să o iau, din nou, de la capăt aş face acelaşi lucru. Una dintre herniile căpătate este mai gravă şi mi s-a recomandat să evit orice efort, umezeala, frigul. În caz contrar, dacă nu am grijă de mine, aş putea să ajung într-un scaun cu rotile. Ca urmare, voi încerca să mă implic în comunitatea locală, în activităţi cu copiii, să predau primul ajutor la clase şi nu numai. Legat de pasiunea mea pentru sculptură, toată viaţa am fost atras de acest meşteşug şi cochetez cu această idee de dinainte de a ajunge la pompieri, de acum 20 de ani. Prima dată am realizat un bust, pe care l-am dus la mormântul bunicului meu, iar una dintre sculpturile cu care mă mândresc este Ana lui Manole. Referitor la cariera de pompier, trebuie să spun că, uneori, încercarea de a-i salva pe alţii este deosebit de riscantă. În aceşti ani, am avut numeroase incendii în care am fost expuşi, când au explodat butelii etc. De exemplu, în urmă cu doi ani, în Agigea, un bărbat a rămas sub pământ 40 de minute. Intervenţia a fost riscantă, iar la un moment dat am descoperit o ureche şi am observat că este în viaţă, persoana respectivă fiind scoasă vie şi nevătămată. Omul rămăsese într-un fel de poziţie de rugăciune când l-a prins malul de pământ şi l-a lipit de malul care era solid, această poziţie ajutându-l să trăiască cele 40 de minute, până când a fost descoperit”, a declarat pompierul, pentru „Cuget Liber”.





Munca salvatorilor noştri nu este niciodată uşoară. Ba dimpotrivă, este grea, iar viaţa le este pusă în pericol în fiecare clipă. De multe ori, însă, nu flăcările sunt cele mai apăsătoare lucruri pe care au ocazia de a le vedea, ci scrumul rămas în urma lor... Aceşti oameni duc, în fiecare zi de muncă, o luptă contracronometru pentru a stinge focul şi nu contează niciodată că alarma se dă ziua sau târziu în noapte, pentru că ei sunt pregătiţi în orice moment să lupte cu flăcările uriașe.