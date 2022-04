Bricul "Mircea", vedetă la un festival maritim din sudul Franței

Întemeiat în timpul domniei lui Ludovic al XIV-lea, la confluența canalelor Midi, Rhȏne a Sète și a golfului Leului, Sète este un oraș cu o populație de circa 40.000 de locuitori, colorat și animat de ambarcațiuni de mici dimenisiuni și de fervoarea sporturilor nautice. În 2010, aici a luat naștere Escale a Sète, un eveniment conceput să strângă laolaltă tradițiile marinărești din toate timpurile, specifice mării Mediterane. Semnificația valorilor pe care le promovează a plasat acest superb eveniment maritim sub patronajul Comisiei Naționale Franceze pentru UNESCO.















Peste 120 de nave și tot atâtea echipaje și-au dat întâlnire, în perioada 12-18 aprilie, la Sète. Dintre toate, nava-școală „Mircea” a fost vedeta, fiind cea mai mare navă ca dimensiune dintre toate cele prezente. Totuși, „Mircea” a fost doar unul dintre velierele de poveste pe care zecile de mii de vizitatori le-au putut admira și vizita în cele șase zile ale festivalului. Povestea velierului românesc a concurat cu o serie de istorisiri de pe vremea conquistadorilor, spuse de echipajele unor nave precum „El Galeon”, „Pandora”, „Grace” și multe altele, care au oferit spectacole inedite specifice în fiecare zi a festivalului.







Cea mai mare navă prezentă la festivalul din Franța





„Revenirea noastră în Franța a reprezentat și oportunitatea de a ne reuni cu un grup de prieteni fideli ai navei, ansamblul de dansuri tradiționale românești „La Passacaille”. Format din două românce și mai mulți francezi îndrăgostiți iremediabil de cultura românească, grupul ne-a fost alături zi de zi, în perioada festivalului, oferind vizitatorilor șansa de a vedea un spectacol de dansuri tradiționale, la puntea centru. Bucuros de revederea cu echipajul NS „Mircea”, precum și cu ansamblul de dansatori a fost și ambasadorul României la Paris, Excelența Sa Luca Niculescu. Acesta ne-a vizitat în cea de-a treia zi a șederii noastre în Sète, însoțit de prefectul maritim al Mediteranei, viceamiralul Gilles Boidevezi, care a fost interesat să afle specificul activităților de instrucție de la bordul navei-școală”, se mai arată în corespondență.











„Este o onoare, o mândrie ca bricul «Mircea» să fie invitat aici, este cea mai mare navă prezentă la această manifestare maritimă din sudul Franței. Este prima participare a navei aici și am văzut cât de bine primită a fost. Am avut ocazia să stau de vorbă cu oficialitățile locale și să aflu câtă bucurie este în Franța pentru că nava-școală «Mircea» se află aici”, a punctat ambasadorul Luca Niculescu.











Românii stabiliți în Franța au avut ocazia să urce la bordul navei. Printre cei care au urcat la bord având la ei și tolba cu amintiri s-a aflat și publicistul Adrian Rozei, care de aproape o jumătate de veac trăiește în Franța, însă al cărui suflet n-a părăsit niciodată cu adevărat România. Astfel de revederi, a mărturisit Adrian Rozei, stârnesc o mândrie profundă românilor de pretutindeni, care sunt deosebit de încântați să urce la bordul navei alături de prietenii lor din țările în care s-au stabilit și să le prezinte România prin intermediul a tot ceea ce simbolizează bricul „Mircea”.



Aproape 20.000 de persoane au vizitat nava-școală, la festival





Din Franța, bricul s-a îndreptat spre Spania, unde va participa la Escala a Castellón, un alt festival maritim internațional, organizat pe un tipar foarte similar celui din Franța.











Concluzia finală i-o vom acorda comandantului navei-școală „Mircea”, comandorul Mircea Târhoacă: „Nava-școală «Mircea», Ambasadorul Onorific al României pe mările și oceanele lumii, a făcut o figură foarte bună, aici, în Sète, a fost vizitată de foarte, foarte multe persoane, locuitori din Sète, dar și turiști. Au fost aproape 20.000 de oameni la bord, iar impresiile lor au fost foarte pozitive. Am avut la bord invitați de onoare, l-am avut pe prefectul maritim al Mediteranei, pe ambasadorul României în Franța, care a sosit aici împreună cu o parte din echipa sa, am avut, de asemenea, întâlniri cu oficialitățile locale și cu organizatorii festivalului. Suntem bucuroși că misiunea noastră, aici, în portul Sète, se încheie cu succes. Am punctat un element important în programul din această vară al navei-școală «Mircea». Sperăm ca și în următoarele escale din acest marș de instrucție să facem cel puțin o figură la fel de bună ca aici, la Sète”.





„Am ajuns în Sète în dimineața zilei de 12 aprilie, la capătul a nouă zile de marș în care marea ne-a cam dat de furcă tuturor. Eram cu toții nerăbdători să pășim din nou pe sol, însă n-am bănuit că urma să ne trezim într-un decor excepțional, în care nava-școală „Mircea” a ocupat locul oaspetelui de onoare. Din păcate, vremea capricioasă de primăvară nu a permis sosirea noastră cu velele întinse și nici o paradă în adevăratul sens al cuvântului a tuturor velierelor invitate la festivalul maritim din Sète”, își începe Cristina Sîmbeteanu corespondența transmisă de la bordul bricului.