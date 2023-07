„Colecționară” de infracțiuni, la doar 14 ani! Adolescenta fura pe bandă rulantă din saloane de spital, firme sau casele oamenilor!

O copilă în vârstă de 14 ani și 6 luni le-a dat numeroase bătăi de cap polițiștilor din Medgidia. În intervalul februarie – iulie, suspecta a comis nu mai puțin de 14 infracțiuni, respectiv 8 furturi calificate și 6 furturi din locuințe și societăți comerciale. O activitate impresionantă, am putea spune, având în vedere vârsta fragedă a suspectei, cât și modul în care au fost comise faptele. Mai mult, potrivit reclamațiilor părților vătămate, prejudiciul cauzat se ridică la aproximativ 45.000 de lei.Dosarul a fost instrumentat de Biroul Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Medgidia, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia.„Probatoriul administrat în cauză până în prezent a relevat că, în decursul a aproximativ 5 luni, inculpata S.S., în vârstă de 14 ani şi 6 luni, la acest moment, a săvârşit 14 infracţiuni, dintre care 6 infracţiuni de furt şi 8 infracţiuni de furt calificat, 5 dintre acestea prin pătrunderea in domiciliul persoanelor vătămate, rezultând un prejudiciu compus din suma de 8.780 lei şi valoarea a 9 telefoane mobile, respectiv o valoare totală de peste 20.000 lei.Astfel, profitând de neatenţia persoanelor vătămate sau de lipsa acestora din încăpere, ori de faptul că acestea dormeau, a pătruns în sediile unor instituţii şi persoane juridice de drept privat, în locuinţele unor persoane vătămate, dar şi în saloanele de spital, unde unele persoane vătămate primeau ingrijiri medicale, de unde le-a sustras acestora telefoanele mobile sau, după caz, sume de bani.Activitatea infracţională a fost realizată în unele cazuri şi prin cooptarea unor persoane minore, care nu răspund penal potrivit legii”, au precizat procurorii.Minora a fost condusă și încarcerată în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.La data de 21 iulie a.c., instanța de judecată, a dispus, față de aceasta, măsura preventivă a arestului la domiciliu, pentru 30 de zile.Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale, reţinerea şi arestarea preventivă reprezintă etape şi măsuri din cursul procesului penal, reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual adecvat de administrare a probatoriului, activităţi ce nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul constituţional al prezumţiei de nevinovăţie.