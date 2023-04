Colonelul Constantin Dima, șeful Grupării Mobile de Jandarmi, a IEȘIT LA PENSIE

Numărul profesioniștilor care își încetează raporturile de angajare prin pensionare crește de la o zi la alta. De dată recentă, a ieșit la pensie colonelul Constantin Dima, comandantul Grupării Mobile de Jandarmi „Tomis” Constanța. Un militar cu o frumoasă carieră în spate, care s-a aflat, de-a lungul timpului, în fruntea principalelor structuri de jandarmi din județul nostru. Astfel, în perioada 1990 – 1996, Constantin Dima a fost comandant pluton și ulterior comandant companie în cadrul Brigăzii 21 Jandarmi Constanța, pentru ca ulterior, din 1996 până în 2005 să fie ofițer specialist (pregătire de luptă) la Batalionul 72 Jandarmi Pază Obiective Cernavodă și la Comandamentul de Jandarmi Teritorial Constanța; în perioada 2005 – 2009 a fost ofițer specialist II pe cercetare – documentare și ordine publică, la Gruparea de Jandarmi Mobilă, iar în 2014 a fost împuternicit inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Constanța. În același an a promovat concursul pentru funcția respectivă, pe care a deținut-o până în 2018, când a fost cooptat într-o misiune internațională de menținere a păcii, sub egida ONU, în Republica Haiti.„A fost o experiență solicitantă și interesantă. Am învățat multe despre viață. Pot spune că ceea ce avem noi în România, au puține popoare. Mă refer în primul rând la condițiile de trai, la faptul că avem apă potabilă din belșug", a afirmat colonelul Dima pentru „Cuget Liber”, la întoarcerea din misiune. După participarea la această misiune, militarul a arătat că „românii sunt apreciați, localnicii au un respect deosebit pentru noi, ca popor, când află că suntem români au încredere să ne solicite sprijinul”.După întoarcerea din Haiti, a preluat comanda Grupării Mobile de Jandarmi „Tomis”, funcție pe care a ocupat-o până în prezent, fiind unul dintre cei mai apreciați comandanți, atât de către subordonați cât și de către colaboratori.