Colonelul în rezervă Remus Macovei: "Armata are nevoie de mai mulți bani, dar pentru dotări moderne"

Referitor la intenția CSAT, mai ales în contextul actual, în care războiul bate la ușă, colonelul (r) Remus Macovei a declarat, pentru „Cuget Liber”: „Este important cum ar urma să fie cheltuiți banii respectivi. Este nevoie de responsabilitate, de înzestrare cu dotări moderne, nu cu second-hand-uri. Nu ne putem permite să irosim banii! Noi nu avem drone militare, care sunt utile, avem nevoie de sisteme antitanc etc”. Mai ales că, așa cum a punctat și colonelul în rezervă și cum se cunoaște deja, în ultimele trei decenii, investițiile în tehnica militară au fost reduse.





„În aceste zile extrem de complicate, președintele Klaus Werner Iohanis a solicitat intervenția unor trupe străine - americane și franceze - pentru apărarea hotarelor României. La ora actuală Armata Română, brava Armată Română, cu toate miile de hotărâri ale CSAT, este necorespunzător înzestrată, are o operativitate extrem de scăzută, neputându-și îndeplini misiunea fundamentală. De asemenea, industria națională de apărare a fost distrusă intenționat, fiind nevoiți să importăm produse și materiale la prețuri exorbitante, dar aducătoare de comisioane consistente. Plin de revoltă, mă întreb ce activitate au desfășurat în cadrul CSAT - ului președinții Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu și Klaus Werner Iohannis, precum și zecile de generali care, în timp, au făcut parte din această instituție vitală a statului. Personal consider că generalii, pe care un fost jurnalist militar, devenit între timp analist militar, îi numea «corifeii armatei române» poartă cea mai mare responsabilitate pentru situația actuală. Pentru obținerea nemeritată a unor grade și menținerea funcțiilor aceștia, cu mici excepții, au devenit «generali ghiocei» acceptând distrugerea capacității de apărare a României”, a mai afirmat colonelul în rezervă.





În prezent, armata are în dotare o tehnică militară depășită, cu vehicule care sunt întreținute cu greu; achizițiile constau în tehnică second hand luată din alte state, care ar urma să ajungă în țara noastră abia din 2024 – 2026; personalul militar este nemulțumit de nivelul remunerației, numărul rezerviștilor militari este insuficient și îmbătrânit etc. Sunt doar câteva dintre lipsurile pe care le au de înfruntat militarii români, în contextul războiului amenințător din țara învecinată.





Amenințarea războiului din țara vecină, Ucraina, a convins membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării, întrunit marți, 1 martie, că este necesar să se aloce mai multe fonduri pentru dotarea armatei române. Astfel, printre deciziile luate în ședința CSAT de săptămâna aceasta s-a numărat și intenția de a crește procentul din PIB pentru Apărare de la 2% la 2,5%. E drept însă că decizia trebuie să fie luată la nivelul Parlamentului.