Emoții pentru prima serie de rezerviști militari instruită la Capu Midia. „Cariera militară este plină de provocări”

Prima serie de rezerviști voluntari, care a absolvit cursul de bază în instituția de învățământ de la Capu Midia a depus jurământul militar. Ceremonia s-a desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute, în cadrul Școlii de Instruire pentru Apărare Antiaeriană „General de brigadă Ion Bungescu”, în prezența celor dragi.O ceremonie cu emoții, în special pentru cei care au ales să îmbrace haina militară, ca rezerviști voluntari. În cuvântul său, comandantul Școlii de Instruire pentru Apărare Antiaeriană, colonelul Viorel-Eugen Bitan, le-a transmis cursanților că este o onoare să fie prima serie care absolvă cursul de bază în această unitate și i-a felicitat pentru efortul pe care l-au depus în cele patru săptămâni de pregătire intensă. „Ați ales un drum care nu va fi ușor. Cariera de militar în cadrul Forțelor Aeriene, Forțelor Terestre Române este una provocatoare, cu mai multe obligații și responsabilități decât avantaje sau drepturi. Veți avea de înfruntat amenințări din ce în ce mai complexe, cu adversari inteligenți care folosesc, pe lângă forța armelor și a violenței, pe cea a legilor internaționale pentru a-și atinge scopul. De aceea, trebuie să fiți cu un pas înaintea lor și acest lucru este posibil numai prin învățare și instruire permanentă, prin dorința constantă de autodepășire, prin adaptarea rapidă și continuă la schimbările geostrategice din lumea pe care o trăim”, le-a spus rezerviștilor voluntari comandantul Școlii de Instruire pentru Apărare Atiaeriană.Familiile, mândre de cei care au îmbrăcat uniforma de militarLa final, rudele, care au participat la întreaga ceremonie, i-au îmbrățișat, i-au felicitat și le-au oferit flori.„Prima reacție când am văzut-o pe mama în uniforma militară a fost nemaipomenită. Nu m-aș fi așteptat niciodată să o văd așa, dar sunt mândru de ea”, a spus băiatul cursantei Rodica Leaua, care a mărturisit că familia a fost cea care i-a dat curaj să facă acest pas. „A fost o experiență foarte plăcută, puțin grea, dar mă bucur că am reușit să parcurg acești pași; cadre foarte bune care m-au învățat foarte multe lucruri”, a mărturisit femeia. „Pentru mine și colegii mei a fost un moment emoționant. Este un moment unic în viață, un moment în care ne legăm de țară pentru totdeauna și suntem pregătiți, începând de acum, să servim Patria chiar cu prețul vieții, așa cum spune și jurmământul militar. Toată această perioadă de pregătire a fost frumoasă, interesantă, am învățat foarte multe lucruri pe care nu le cunoșteam: să mânuiesc o armă, ce înseamnă să tragi cu o armă, să defilezi, tot ce face referire la viața în cazarmă. Chiar le recomand tuturor să încerce măcar o dată în viață să vadă cum este să fii militar, dacă sunt apți din punct de verede medical și fizic”, a spus Elena Păuneț, cursant.În perioada petrecută la Capu Midia, cei 22 de cursanți au învățat regulamentele militare, caracteristicile armamentului de infanterie, au învățat cum să tragă cu pistolul mitralieră de calibrul 7,62 mm, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, au învățat pasul de defilare, cum să se adreseze superiorilor, au făcut sport chiar și pe plajă, ori au alergat în teren variat, dar au aflat și cum să acorde primul ajutor, a transmis reprezentantul unității, lt. Anca Medrea.