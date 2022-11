Familie din Hârșova, TERORIZATĂ de un bărbat violent. Suspectul este CĂUTAT DE POLIȚIE!

Un bărbat de 34 de ani, din Hârșova, este căutat de oamenii legii, după ce Judecătoria Hârșova a admis arestarea lui în lipsă fiind acuzat de comiterea mai multor infracțiuni: încălcare a măsurilor prevăzute în ordinul de protecţie (2 fapte), ameninţare (2 fapte), distrugere (2 fapte) şi violare de domiciliu. Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârșova, la data de 14 octombrie, „inculpatul I.G.C., aflat în locuinţa de domiciliu a ameninţat-o cu acte de violenţă pe numita I. F. de 59 ani, mama acestuia. Urmare solicitării victimei, lucrătorii Poliţiei Oraş Hârşova au emis ordin de protecţie provizoriu, pe o perioadă de 5 zile, iar ulterior, la cererea Parchetului de pe lângă Judecătoria Hîrşova, prin Sentinţa civilă cu nr. 711 din 19.10.2022, Judecătoria Hârşova, a dispus admiterea cererii numitei I.F. şi a dispus emiterea ordinului de protecţie pe o perioadă de 6 luni, în favoarea reclamantei şi l-a obligat pe inculpatul I.G.C., să păstreze faţă de reclamantă şi de partea din imobilul din oraş Hârşova, pe care aceasta o foloseşte, o distanţă minimă de 100 metri”.Dar bărbatul, cunoscut ca fiind un om agresiv, nu a respectat impunerile ordinului de protecție, iar pe 6 noiembrie, în jurul orei 19:45, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, inculpatul I.G.C. a pătruns fară drept în curtea locuinţei surorii sale din oraş Hârşova, a lovit uşa de acces în locuinţă cu picioarele şi cu un telefon mobil, l-a ameninţat cu acte de violenţă pe persoana vătămată B.V., cumnatul inculpatului, şi a încălcat ordinul de protecţie emis de către Judecătoria Hârşova, în favoarea reclamantei I.F., care se afla în locuinţa respectivă şi pe care inculpatul a văzut-o. În aceeași zi, în jurul orei 20:30, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, inculpatul I.G.C. a pătruns în curtea locuinţei de domiciliu situate în oraş Hârşova, şi încălcând ordinul de protecţie emis de către Judecătoria Hârşova, în favoarea reclamantei I.F., a produs distrugea unor bunuri din locuinţă şi din curtea acesteia.Până în prezent inculpatul s-a sustras urmăririi penale.Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale, reţinerea şi arestarea preventivă reprezintă etape şi măsuri din cursul procesului penal, reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual adecvat de administrare a probatoriului, activităţi ce nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul constituţional al prezumţiei de nevinovăţie.