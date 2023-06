Forțele Navale Române, gazda unei conferințe internaționale pe tema comunicațiilor radio din domeniul maritim

Centrul 110 Comunicații și Informatică „Viceamiral ing. Grigore Marteș” a organizat, în perioada 20-22 iunie, la Centrul de Conferințe al Forțelor Navale, întâlnirea grupului de lucru „Maritime Implementation Working Group”, coordonată și prezidată de Agenția NATO pentru Comunicații și Informatică.Desfășurarea activității reprezintă o premieră în cadrul Forțelor Navale Române și are ca scop consolidarea coordonării procesului de implementare a proiectelor NATO de Investiții de Securitate, aferente comunicațiilor radio din domeniul maritim, printre care și proiectul BRASS (Broadcast and Ship-Shore), alocat României și aflat în responsabilitatea Forțelor Navale Române pentru implementare.Agenda lucrărilor conferinței a fost deschisă de cuvântul locțiitorului șefului Statului Major al Forțelor Navale, contraamiral de flotilă Liviu-Auraș Coman, iar la activitate au participat reprezentanți ai structurilor de comandă NATO cu atribuții în managementul și exploatarea sistemului BRASS, precum și specialiști din 13 națiuni care au în implementare sau exploatare sistemul BRASS.Programul grupului de lucru a fost încheiat cu vizitarea locațiilor Automated Control and Management System din Ovidiu și Centrul de Emisie din Midia, părți componente ale sistemului BRASS din România.