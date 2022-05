Garda de Mediu taie barje fără autorizație

Au fost aplicate doua amenzi in valoare totala de 100.000 lei si o sanctiune complementara de suspendare a activitatii, in conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protectia mediului si OUG 92/2021 privind regimul deseurilor. De asemenea, s-au stabilit masuri pentru rezolvarea neconformitatilor constatate cu ocazia controlului.





Comisarii Garzii Nationale de Mediu Constanta au realizat un control in Portul Constanta, danele 89-90, unde au constatat ca o societate comerciala desfasoara activitate de dezmembrare a unei barje, fara sa detina autorizatie de mediu. Totodata, s-a constatat ca deseurile rezultate din taierea/dezmembrarea navei nu sunt colectate pe tipuri, in recipienti adecvati si in spatii special amenajate pentru stocarea deseurilor, in conditii care sa garanteze reducerea riscului de poluare a mediului. Deseurile nepericuloase (metalice) sunt amestecate cu deseurile periculoase (izolatie din fibra de sticla, azbest), iar starea de salubrizare pe platforma portuara este deficitara.