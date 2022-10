Misiune de salvare pentru o navă a Gărzii de Coastă, în Marea Mediterană

Polițiștii de frontieră de pe nava maritimă de patrulare MAI 1102 a Gărzii de Coastă, aflați în misiune în cadrul Operaţiunii Maritime Comune „Themis 2022” sub egida Agenţiei Frontex, au salvat, pe timpul patrulării în apele Mării Mediterane, 147 de persoane care se aflau la bordul unui yacht avariat aflat în zona economică exclusivă, la sud de Rocella Ionica. Alături de colegii din cadrul Gărzii de Coastă din Italia, au fost salvate în total aproximativ 400 de persoane.În data de 27 septembrie, începând cu orele 21.00, autorităţile competente italiene au declanşat o amplă operaţiune SAR („search and rescue”- căutare şi salvare) în apele teritoriale italiene, în cadrul căreia, alături de alte trei nave de patrulare aparţinând autorităţilor italiene a participat şi nava de patrulare MAI 1102 a Gărzii de Coastă. Pe tot parcursul nopţii, 27-28 septembrie 2022, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, împreună cu colegii italieni au sărit în ajutorul persoanelor aflate la bordul ambarcaţiunii de agrement avariate, iar în urma intervenţiei salvatoare au fost recuperate aproximativ 400 de persoane, printre care familii, femei însărcinate şi copii minori.La bordul navei maritime de patrulare MAI 1102 a Gărzii de Coastă, au fost transbordate 147 de persoane, celelalte trei nave de patrulare aparţinând autorităților guvernamentale italiene implicate în operaţiunea de salvare au preluat celelalte grupuri de persoane aflate la bordul yacht-ului.Condiţiile meteo nefavorabile au făcut dificilă operaţiunea de salvare care s-a încheiat în dimineaţa zilei de 28 septembrie, toate persoanele fiind aduse în siguranţă în porturile Crotone şi Roccellese pentru cazare temporară şi demararea procedurilor specifice în astfel de situaţii.La finalizarea acţiunii de salvare, nava maritimă de patrulare MAI 1102 a Gărzii de Coastă şi-a reluat misiunea în cadrul operaţiunii Frontex.Reamintim că nava de patrulare a Poliţiei de Frontieră Române execută misiuni individuale de patrulare, supraveghere, căutare şi salvare în Marea Mediterană, iar obiectivul principal al operaţiunii maritime comune îl reprezintă sprijinirea autorităţilor italiene în supravegherea şi controlul frontierelor maritime ale Uniunii Europene, precum şi de căutare şi salvare a persoanelor aflate în dificultate pe mare (Search and Rescue) la frontiera externă a Uniunii Europene.