PERCHEZIȚII ÎN DERULARE! Intervin peste 100 de polițiști și 40 de jandarmi, într-un amplu dosar

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, efectuează, sâmbătă, 15 percheziţii domiciliare, la adrese din municipiul Bârlad şi oraşul Murgeni, scrie Agerpres.Potrivit IPJ Vaslui, percheziţiile se desfăşoară în cadrul unor dosare penale de lovire sau alte violenţe, ameninţare, distrugere şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, întocmite ca urmare a unor conflicte între mai multe persoane din perioada 2021-2022."Peste 110 poliţişti şi 40 de jandarmi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, pun în aplicare 15 mandate de percheziţie domiciliară, la adrese din municipiul Bârlad şi oraşul Murgeni. În cauzele penale în care au fost dispuse percheziţiile, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, ameninţare, distrugere, tulburarea ordinii şi liniştii publice, furt calificat şi infracţiuni la regimul armelor şi muniţiilor. Ancheta este în curs de desfăşurare, poliţiştii vasluieni urmând a efectua cercetări, în vederea stabilirii şi probării întregii activităţi infracţionale a persoanelor implicate. Percheziţiile au loc în cartierul Podeni din municipiul Bârlad, acolo unde a fost instituită şi zonă de specială de siguranţă publică", precizează un comunicat de presă transmis de IPJ Vaslui.Acţiunea se desfăşoară cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vaslui şi ai Grupării Mobile de Jandarmi Bacău "Alexandru cel Bun".