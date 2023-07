PERCHEZIȚII la AZILELE de BĂTRÂNI din Eforie Nord. Din 2019 funcționau fără licențe!

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Constanța, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au efectuat miercuri, 12 iulie, patru percheziții domiciliare la locuința unei persoane fizice și punctele de lucru ale unei persoane juridice, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, fals în declarații, înșelăciune în formă agravată și reținerea și neplata, încasarea și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute în anexa Legii nr. 241/2005. Totodată, a fost pus în executare un mandat de aducere.„Activitățile desfășurate au vizat activitatea unei societăți comerciale care ar fi deținut trei cămine de îngrijire a persoanelor vârstnice în stațiunea Eforie Nord și care ar fi efectuat activități în domeniul protecției sociale, fără autorizație. Din cercetări a reieșit că societatea comercială și-ar fi desfășurat activitatea începând cu luna septembrie 2019 și până în prezent, fără a deține licență de funcționare pentru acest tip de serviciu, respectiv îngrijirea persoanelor vârstnice sau cu dizabilități. În urma efectuării perchezițiilor, au fost identificate 37 de persoane vârstnice sau cu dizabilități, care au fost trimse în alt centru, cu sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea și al specialiștilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.De asemenea, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că, la unul dintre punctele de lucru ale societății comerciale, nu ar exista casă de marcat electronică fiscală, motiv pentru care societatea comercială a fost sancționată cu 20.000 de lei, au fost ridicați, în vederea confiscării, 1.200 de lei și s-a dispus măsura complementară a suspendării activității punctului de lucru. De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii până la concurența sumei de aproximativ 110.000 de lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligațiilor legale. În urma perchezițiilor efectuate, au fost descoperite și ridicate înscrisuri și bunuri cu valoare probatorie.Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română. La activități au participat și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Constanța.Patronul a amenințat că își va da focDe menționat că, în cursul dimineții de joi, 13 iulie, un bărbat de 54 de ani a ajuns în fața Primăriei Constanța, amenințând că își va da foc. Bărbatul era indignat din cauza acțiunilor desfășurate de autorități cu privire la azilele.Potrivit polițiștilor, persoana în cauză a fost sancționată contravențional, în baza Legii nr. 61/1991, cu amendă în valoare de 1.000 de lei. Potrivit unor surse, respectivul era patronul societății care deține azilele din Eforie Nord, unde au avut loc perchezițiile.Neregulile au fost semnalate de AJPIS din luna martiePe de altă parte, se impune precizat că reprezentanții Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială au semnalat Prefecturii Constanța încă din luna martie asupra faptului că în Eforie Nord funcționa un cămin de bătrâni fără autorizațiile necesare.„La început, centrul a avut licenţă provizorie de funcţionare şi, conform atribuţiilor pe care le au, inspectorii sociali s-au deplasat acolo pentru a verifica încadrarea în normele metodologice şi în procedurile de lucru ale căminului. Instituţia trebuie să respecte nişte standarde pentru a deţine licenţa de funcţionare. La faţa locului, însă, au descoperit că nu este îndeplinit niciun standard. Nu se încadrau sub nicio formă, în niciun fel de prevedere legală. Ca urmare, au fost amendaţi, iar inspectorii noştri au dispus închiderea serviciului respectiv şi transportarea beneficiarilor înapoi la aparţinători, pentru că spaţiul era neconform. Nu s-a întâmplat acest lucru. Inspectorii au revenit în control în 2021, apoi, din nou, în 2022, au făcut sesizare la Poliţia Locală Eforie, sesizare la Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa şi la toate organele de control judeţene. De asemenea, au fost acolo, în control, şi reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă, Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană, Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor şi toate instituţiile cu atribuţii de control. S-au făcut verificări, care au scos în evidenţă faptul că totul este neconform. S-au aplicat amenzi, care au plecat spre executare la ANAF. Patronul are toate conturile blocate, dar se pare că acest lucru nu îl împiedică să îşi desfăşoare, în continuare, activitatea. Noi, ca organ de inspecţie, nu avem cum să mergem să luăm beneficiarii în maşini, pentru că nu intră în atribuţia noastră. Nu avem cum să facem acest lucru”, a precizat, în luna martie, Laura Constandin, șef AJPIS.