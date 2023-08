Polițiștii puteau să îi rețină permisul șoferului care a provocat accidentul de la 2 mai și FĂRĂ TESTUL ANTIDROG

Polițistul Marian Godină a făcut o serie de precizări în mediul online cu privire la modul în care au acționat polițiștii în preambulul gravului accident rutier de la 2 Mai, când un tânăr drogat a lovit un grup de opt persoane și a ucis două persoane. Precizările acestuia vin în contextul în care, luni, 21 august, chestorul Adrian Costantin Glugă a declarat că tânărul șofer a fost oprit de două ori de echipajele de poliție, înainte de accident, dar în niciuna dintre ocazii nu i-a fost făcut un test privind consumul de droguri. Explicația acestuia a fost că șoferul nu prezenta semnele clasice ale consumului de droguri. Voci din rândul polițiștilor susțin însă că, de fapt, echipajele nu aveau niciun dispozitiv pentru testarea consumului de droguri (drugtest), că polițiștii din Mangalia nici nu ar dispune de un astfel de aparat.Acest aspect nu ar fi trebuit să îi împiedice pe oamenii legii să își facă datoria, spune Marian Godină.„Sunt sigur că nu s-a găsit acolo un aparat drug test, de aceea și cred că trebuie demiși șefii polițistului de la mic la mare, până la șeful Poliției Române.Pentru că e de neconceput ca în plin sezon estival, într-o stațiune care nu e renumită pentru consum de suc de soc, poliția să nu aibă câteva aparate drug test.În altă ordinde de idei, pentru că tot văd că unii (în special polițiști) găsesc lipsa acelui aparat drept scuză, las aici articolul 22 indice 1 din OUG 195/02 în care e prevăzut că șoferul putea fi dus la spital în vederea recoltării de sânge și putea fi lăsat fără permis până a doua zi la ora 8, doar în urma examinării medicale. (făcute desigur de medic, nu de polițist)Art. 22 (1) Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră şi în cazul în care titularul acestuia nu a putut fi supus testării în vederea stabilirii concentraţiei de alcool pur în aerul expirat sau testării preliminare a prezenţei în organism a unor substanţe psihoactive, iar în urma efectuării examinării medicale s-au constatat elemente clinice sugestive consecutive consumului recent de băuturi alcoolice sau de substanţe psihoactive, cu ocazia procedurii de recoltare a mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de substanţe psihoactive, eliberându-se o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere fără drept de circulaţie.(2) Retragerea permisului de conducere se dispune până la ora 8.00 a zilei următoare, dar nu mai puţin de 12 ore”, a argumentat Marian Godină.Acesta a mai scris, într-o altă postare: „Mi-au scris mai multe persoane atât în comentarii, cât și în privat, că nu li se pare corect că am scris că șeful IPJ Constanța ar trebui să își dea demisia. Ce vină are el?O să răspund aici. Un șef de inspectorat are un salariu de vreo trei ori mai mare decât al unui agent, iar asta nu e pentru că muncește mai mult, din contră, chiar nu are atribuții de execuție. Salariul ăla mai mare e tocmai pentru că are răspundere, o răspundere cât casa de mare. Iar în astfel de momente, răspunderea ar trebui să fie reprezentată de demisie.Se vehiculează varianta că șoferul nu a fost testat pentru consum de droguri deoarece polițiștii nu au avut aparat drugtest.În municipiul Brașov, la această oră, există în tot Biroul Rutier Brașov un singur aparat drugtest.În Constanța, în plin sezon estival, nu știu câte astfel de aparate există, dar m-aș mira să fie mult mai multe decât la Brașov.De altfel, deficitul de personal este unul enorm, mult sub limită.Mă îndoiesc că vreodată, în ședințele video cu domnul doctor Despescu, vreunul dintre șefii de inspectorate județene să se fi plâns că nu au suficienți oameni sau aparate de testat droguri. Ba chiar sunt amuzanți cum aprobă cu toții orice le zice liderul suprem și cum nu "cârâie" niciunul."Am onoarea, am înțeles, să trăiți", cam astea sunt cuvintele îngăimate de marii șefi în fața șefului și mai mare.Ăsta e un motiv în plus pentru care inspectorul șef al unui IPJ pe raza căruia se întâmplă o asemenea nenorocire să își dea demisia din funcție.A tăcut, s-a complăcut, a luat sălăruc mare atâta timp cât nu s-a întâmplat nimic la el în ogradă, acum că s-a întâmplat trebuie să plece.Trist e că va face locul altuia care la fel se va complace și nu va cârâi nimic de teama de a nu fi schimbat.Legat de faptul că un polițist găsește droguri în mașina unui și nu îl testează pentru consum de droguri pe motiv că părea lucid și nu prezenta semne ale consumului, mi se pare ceva de noaptea minții.Mă întreb de ce l-au mai testat pentru alcool atunci, dacă ei și-au dat seama numai după fler că nu e drogat.PS mi-a zis un coleg că cei mai mulți dintre cei prinși drogați la volan nu prezintă niciun fel de simptome și nu ai zice că au consumat droguri dacă nu i-ai testa. Iar dacă i-ai găsi unui droguri în mașină, ai avea și motivul real de a-l suspecta că a și consumat”.