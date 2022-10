Razie a polițiștilor în municipiul Constanța: Au fost aplicate amenzi

În noaptea de 8/9 octombrie a.c., polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța au desfășurat o acțiune cu efective mărite, pentru menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, prevenirea și combaterea faptelor ilegale, precum și a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere.La acțiunea desfășurată în municipiul Constanța au participat aproximativ 130 de polițiști de ordine publică, poliție rutieră și investigații criminale, precum și jandarmi ai Grupării Mobile „Tomis” Constanța și polițiști locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Constanța.Astfel, au fost legitimate peste 700 de persoane, totodată fiind oprite, pentru control, aproximativ 400 de autovehicule.În urma activităților, au fost aplicate 240 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 168.000 de lei, dintre care 126 la O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și 93 la Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.Totodată, au fost reținute, în vederea suspendării, 6 permise de conducere și au fost retrase 18 certificate de înmatriculare.De asemenea, polițiștii au constatat 7 infracțiuni.Exemple:La data de 8 octombrie a.c., în jurul orei 20.20, polițiștii au identificat un bărbat, de 32 de ani, imediat după ce a sustras 3 sticle cu băuturi alcoolice dintr-un hypermarket situat în municipiul Constanța.În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.În urma investigațiilor efectuate s-a stabilit faptul că bărbatul în cauză este autorul unei alte infracțiuni de furt dintr-o societate comercială.Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța cu propuneri corespunzătoare.La data de 8 octombrie a.c., în jurul orei 23.35, polițiștii au identificat un bărbat, de 29 de ani, care a condus un autoturism pe strada Prelungirea Caraiman, iar la un moment dat, a pierdut controlul asupra direcției și a intrat în coliziune cu 3 autoturisme parcate.În urma investigațiilor efectuate s-a stabilit faptul că bărbatul are suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pentru perioada în curs.Totodată, din verificări a reieșit faptul că autoturismul condus de bărbat este proprietatea unei femei, de 51 de ani.În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere fără permis și furt în scop de folosință.Cercetările continuă, în vederea stabilirii întregii activități infracționale.La data de 9 octombrie a.c., în jurul orei 00.35, polițiștii au identificat un bărbat, de 26 de ani, care a condus un autoturism pe strada Traian din municipiul Constanța, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor psihoactive.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, în urma testării cu aparatul drug-test a rezultat o valoare pozitivă pentru cocaină. Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei și a substanțelor din sânge.Acesta a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală.La data de 9 octombrie a.c., în jurul orei 3.00, polițiștii au identificat un bărbat, de 37 de ani, care a condus un autoturism pe strada Mircea cel Bătrân din municipiul Constanța, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.Bărbatul a refuzat testarea cu aparatul etilotest, fiind transportat la spital, unde i-au fost prelevate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală.