Şoferi beţi şi fără permise, pe străzile din Constanţa. Dosarele penale sunt la ordinea zilei

Atunci când te urci la volan şi ştii că, fie nu ai permis, fie ai băut, trebuie să îţi asumi şi faptul că poliţiştii sunt pe urmele tale. Asta pentru că zilnic oamenii legii trag pe dreapta zeci de şoferi, iar neregulile constatate sunt care mai de care mai diverse.







Redăm mai jos doar câteva exemple:La data de 14 iulie a.c., în jurul orei 4.50, polițiști din cadrul Biroului Rutier Mangalia au identificat un bărbat, de 36 de ani, care a condus un autoturism pe strada Tineretului din stațiunea Costinești, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 14 iulie a.c., în jurul orei 3.40, polițiști din cadrul Secției 1 au identificat un bărbat, de 33 de ani, care a condus un autoturism pe strada Jean Constantin din municipiul Constanța, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 14 iulie a.c., în jurul orei 2.20, polițiști din cadrul Biroului de Poliție Vama Veche-2 Mai au identificat un bărbat, de 31 de ani, care a condus un autoturism pe strada Albatros din stațiunea Vama Veche, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 14 iulie a.c., în jurul orei 1.10, polițiști din cadrul Serviciului Rutier au identificat un bărbat, de 24 de ani, care a condus un autoturism pe aleea Siracuza din stațiunea Mamaia, în timp ce se afla sub influența substanțelor psihoactive. În urma testării cu aparatul drug-test a rezultat o valoare pozitivă pentru cocaină, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii substanțelor din sânge.La data de 13 iulie a.c., în jurul orei 23.20, polițiști din cadrul Biroului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 32 de ani, care a condus un autoturism pe aleea Salamina din stațiunea Mamaia, în timp ce se afla sub influența substanțelor psihoactive. În urma testării cu aparatul drug-test a rezultat o valoare pozitivă pentru cocaină, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii substanțelor din sânge.În toate cauzele au fost întocmite dosare de cercetare penală.