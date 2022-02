VIDEO. Peste 15 tone de deșeuri, care ar fi ajuns în second hand-uri, confiscate de Garda de Coastă

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, împreună cu comisari din cadrul Gărzii de Mediu Constanța și Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Constanța, au descoperit, într-un autocamion cu remorcă sosit din Bulgaria, 15.085 de kilograme de deșeuri din haine și încălțăminte second-hand.Miercuri, 9 februarie, la Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche, judeţul Constanţa, poliţiştii de frontieră au efectuat, împreună cu comisari din cadrul Gărzii de Mediu Constanța si comisari din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Constanța, pe sensul de intrare în ţară, controlul unui autocamion cu remorcă, inmatriculat în România. Acesta era condus de un cetățean român în vârstă de 28 ani și transporta haine second hand pentru o societate din România.În urma efectuării verificărilor, s-a constatat ca în mijlocul de transport se afla cantitatea de 15.085 de kilograme de haine second hand murdare, rupte, cu un puternic miros de mucegai, fapt pentru care lucrătorii din cadrul Gărzii de Mediu Constanța le-au catalogat ca fiind deșeuri periculoase și nu au permis intrarea pe teritoriul României a acestora.În cauză poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tentativă la importul ilegal de deșeuri și introducederea de deșeuri în vederea eliminării.