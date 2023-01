Viețașii Constanței și crimele lor odioase: victimele au fost măcelărite, strangulate sau îngropate de vii

Un alt caz care a îngrozit întreaga țară a fost cel al criminalului în serie Remus Ștefan Chiper. Potrivit anchetatorilor, acesta a ucis trei bărbați în sufrageria locuinței sale, în perioada decembrie 2005 – martie 2006. Absolvent de facultate, bărbatul era samsar de mașini de lux și începuse alături de un prieten construirea unui hotel în Costinești. S-a împrumutat de la cămătari, iar când nu a mai avut ce să vândă sau să ipotecheze pentru a scăpa de datorii, i-a venit ideea să ucidă pentru a face rost de mașini scumpe, pe care să le vândă. Prima victimă a ucis-o pe 2 decembrie 2005; era proprietarul unui Mercedes care-și pusese mașina în vânzare, pe care îl invitase în apartament, sub pretextul de a-i da banii pe vehicul. Chiper a lovit-o în cap cu un ciocan de 3 kilograme, pe care îl avea pregătit. Apoi a înfășurat cadavrul în folie și noaptea l-a aruncat în Canalul Dunăre – Marea Neagră. A doua victimă a fost un tânăr de 26 de ani, prieten din copilărie cu ucigașul. Pe acesta Remus Ștefan Chiper l-a otrăvit cu pesticid amestecat cu suc de portocale roșii. Se folosise de el pentru a putea vinde mai departe mașina primei victime. Ca și în cazul primei crime, a înfășurat cadavrul în folie și l-a aruncat în canal. În martie 2006 a comis a treia crimă, folosind aceeași metodă ca la prima faptă, și s-a descotorosit de cadavru. Însă când a încercat să vândă mașina victimei, rudele acesteia au văzut vehiculul prin oraș, l-au blocat în trafic și au chemat Poliția. În mașină se afla și o prietenă a criminalului, pe care acesta urma să o ucidă ulterior. Suspectul și-a recunoscut faptele și a fost condamnat la închisoare pe viață.







Ciobanul care ucidea cu toporul











Un alt criminal în serie ale cărui fapte au îngrozit Constanța a fost Florin Urzică, originar din Vaslui. În toamna lui 2007, acesta a lucrat la o fermă piscicolă din județul Constanța, unde pe fondul consumului de alcool, l-a ucis cu toporul pe patron, Gheorghe Dumitrescu. Ulterior a plecat spre Ploiești, unde l-a cunoscut pe Ilie Cristian Rednic, care l-a ajutat să se angajeze ca cioban. Pe 2 noiembrie, după ce au băut împreună și s-au certat, Florin Urzică a așteptat ca Rednic să adoarmă și l-a ucis, lovindu-l în cap cu un topor. După comiterea și celei de a doua crime, a plecat spre munte, oprindu-se la Bușteni, unde a fost prins de polițiști. Pentru faptele comise, Florin Urzică a fost condamnat la 24 de ani de închisoare.







Crime în serie pentru bani: victime îngropate de vii sau aruncate în apă





Crime înfăptuite cu sânge rece au fost înfăptuite și de Sergiu Băhăian și acoliții acestuia. Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2006 – 2008, patru bărbați au fost îngropați de vii sau aruncați în Dunăre. Bărbații erau folosiți pentru înființarea unor firme-fantomă, după care erau uciși cu sânge rece. În fața anchetatorilor, Valentin Șlepac a recunoscut comiterea a trei crime și a susținut că le-a comis la comanda lui Sergiu Băhăian. Anchetatorii au stabilit că primul a fost ucis Lucian Cernat, sedat şi aruncat în Dunăre de pe podul Cernavodă. Emilian Leonte a fost lovit cu ciocanul în cap şi aruncat în Canalul Dunăre - Marea Neagră, iar Ionel Ulezu şi Petrică Captalan au fost îngropaţi de vii, sub o placă de beton, în curtea unei case din comuna Cerchezu. Valentin Șlepac a fost condamnat la închisoare pe viață, dar a murit după câțiva ani în Penitenciarul Jilava, din cauza unei boli incurabile. În dosar au mai fost condamnați Sergiu Băhăian, la 26 de ani de închisoare, și Adrian Grigoraș, la 22 de ani de închisoare.



Cazul Lara Șaban a ținut prima pagină a ziarelor





Închisoare pe viață au primit și Gilberto Ghiunal Șaban și George Davidescu, pentru uciderea tinerei Lara Șaban. Crima a avut loc pe 3 mai 2012, când Gilberto Ghiunal Șaban a stabilit să se întâlnească cu sora lui, Lara, într-un apartament din Constanța. Anchetatorii au stabilit că în locuința respectivă femeia a fost lovită cu un ciocan în cap, iar ulterior cadavrul a fost dus într-o pădurice din Năvodari. În fața instanței de judecată, cei doi au susținut că nu au comis atrocea crimă, ci că aceasta ar fi fost înfăptuită de doi cetățeni turci, trimiși de afaceristul cu care Lara Șaban avea un copil, care nu voia să recunoască paternitatea. Ei au mai susținut că au fost amenințați de cei doi cetățeni turci să curețe apartamentul și să transporte cadavrul în păduricea unde a fost găsit.



Și-a ucis bunica, mătușa și un văr, la nervi









În vara lui 2014, un tânăr de 23 de ani, Ștefan Alexandru Stoica comitea un triplu asasinat: și-a ucis bunica de 81 de ani, o mătușă de 57 de ani și un văr de 19 ani, într-o locuință de pe Șoseaua din vii, din municipiul Constanța. Anchetatorii au stabilit că tânărul fusese eliberat din închisoare cu șapte zile înainte de faptele atroce, după ce a ispășit o pedeapsă pentru tâlhărie, în Penitenciarul Galați. Întors în Constanța, a mers să locuiască cu bunica lui maternă. În ziua respectivă, în urma unui conflict, și-a ucis cu mai multe lovituri de cuțit bunica, o mătușă venită în vizită și pe fiul acesteia. În timp ce fugea, Stoica a provocat un accident rutier și a abandonat mașina, în apropierea locuinței. Apoi a mers în Cumpăna, unde s-a ascuns în casa unui fost coleg de celulă, care însă a sunat la Poliție când a aflat din presă despre crimele comise de tânăr. Ulterior s-a stabilit că suspectul era instabil psihic și consumator de droguri. Pentru faptele comise, Ștefan Alexandru Stoica a fost condamnat la închisoare pe viață.







Taximetrist sugrumat, împușcat și incendiat, pentru mașină





În 2008, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța solicitau instanței de judecată condamnarea la închisoare pe viață a trei bărbați: Dumitru Cănănău, Cosmin Cristian Grigoraș și Paul Adam Mecu. Cei trei au fost acuzați că în ianuarie 2008 l-au omorât pe taximetristul Hari Băcanu, după care l-au incendiat pe câmp, în scopul de a-l tâlhări. Anchetatorii au stabilit că cei trei au ales la întâmplare un taximetrist, căruia i-au cerut să îi ducă în satul constănțean Petroșani. Pe drum, sub pretextul că au nevoi fiziologice, i-au cerut să oprească mașina. În acel moment, au trecut la atac: unul l-a sugrumat cu un șiret, altul i-a sustras banii, iar al treila l-a împușcat în cap. Ulterior au dat foc trupului neînsuflețit, după ce l-au stropit cu benzina dintr-un bidon. Au furat mașina taximetristului, au dezmembrat-o și voiau să o vândă pe bucăți. În vara lui 2008, Paul Adam Mecu s-a sinucis în penitenciar; complicii lui au fost condamnați la 25 de ani de închisoare.



Caz bizar la Cernavodă: doi prieteni buni ajunși criminali





Alte crime în serie au avut loc în 2011, în Cernavodă. Un caz complex, cu intrigi dificil de deslușit, după cum afirmau anchetatorii la vremea respectivă, pentru care Giani Deli Iorga a fost condamnat la 27 de ani de închisoare. Supărat că prietenul lui cel mai bun, Bogdan Mitu și soția acestuia, Gabriela, s-au mutat din localitate și din casa părinților femeii, Deli Iorga a mers la locuința soților Garoafă, pe 3 ianuarie, încercând să îi convingă să primească înapoi pe tineri. Oamenii erau supărați că ginerele nu muncea. Discuțiile au degenerat, iar Giani Deli Iorga a recurs la crimă: l-a ucis pe Petre Garoafă cu mai multe lovituri de cuțit, după care a ucis-o în același mod și pe soția acestuia, Elena Garoafă. După comiterea faptelor, și-a sunat prietenul, pe Bogdan Mitu, căruia i-a spus ce a făcut.





Bogdan Mitu și-a luat soția, pe Gabriela, și pe fratele acesteia, s-au urcat în mașină și au pornit spre Cernavodă. Pe drum au oprit însă pe malul Canalului Dunăre Marea Neagră, iar în urma unui schimb de replici, Bogdan Mitu și-a târât soția în apă, a înecat-o și apoi s-a aruncat în valuri, sub privirile îngrozite ale cumnatului său. Cadavrele părinților fetei au fost găsite abia după o zi, ascunse în casă: Petru Garoafă sub un pat, iar Elena Garoafă, înghesuită într-un șifonier.



Crimă sub influența drogurilor, la Corbu









În 2022, alți doi bărbați s-au alăturat lungii liste de ucigași cu condamnări peste 25 de ani sau pe viață. Astfel, magistrații Tribunalului Constanța au dispus, în februarie, condamnarea la închisoare pe viață a lui Denis Mustafa, un tânăr de 29 de ani, din Corbu, care a intrat în casă peste vecinii săi și a comis fapte greu de imaginat: voia să fure bani pentru droguri, dar pentru că nu a găsit decât 250 de lei, l-a omorât pe capul familiei, un bărbat de 49 de ani, cu zeci de lovituri de macetă, apoi i-a închis pe soția acestuia și pe doi dintre copii și a violat-o pe fiica cea mare. A doua zi dimineață, în timp ce întreaga zonă era împânzită de Poliție, a trecut pe lângă casa victimelor în drum spre locul de muncă. A fost reținut în scurt timp și a recunoscut că era drogat când a comis faptele.







Profesoară din Cernavodă, omorâtă de meseriașul care îi montase feresterele termopan





În noiembrie, Romică Cosmin Hărăbor a fost condamnat la 27 de ani de închisoare cu executare, pentru tâlhărirea și uciderea unei profesoare din Cernavodă. Fapta a avut loc în aprilie 2021, când inculpatul a planificat să o jefuiască pe profesoara Cristina Pălu, pe care o cunoștea pentru că anterior îi realizase lucrări de reparații în apartament, respectiv montase uși și ferestre PVC. „În acest sens, a întocmit un plan, în sensul că voia să ajungă la domiciliul acesteia, să intre în vorbă cu ea și, profitând de neatenția acesteia, să-și însușească o cheie de la intrare în apartament, iar ulterior, pe timpul nopții, când aceasta dormea, să intre în casă, s-o lege de mâini și să-i ceară să-i dea banii pe care îi deține. Inculpatul a menționat că a gândit acest scenariu, crezând în ipoteza că victima nu-l va recunoaște”, se arată în rechizitoriu.





Inculpatul a intrat în apartamentul victimei în seara zilei de 6 aprilie, la ora 19.00, iar după aproximativ o oră, femeia era moartă. Căci, odată ce victima a descoperit intenția lui, Romică Cosmin Hărăbor a trecut la violență. A prins-o pe victimă, a trântit-o la sol, s-a urcat pe ea și pentru a o face să nu mai țipe, i-a înfășurat în jurul gâtului o chingă pe care o avea într-o sacoșă.





„În aceste împrejurări, P. C. a țipat din nou, moment în care H. R. C. a luat hotărârea de a scoate din sacoșă chinga textilă și am înfășurat-o odată după gât, după care a vrut sa-i prindă cu ea și picioarele. În timp ce i-a prins unul din picioare spre înapoi și în timp ce încerca sa-i prindă și cel de-al doilea picior, aceasta s-a zbătut și, la un moment dat, a constatat că nu se mai zbate că avea doar niște spasme, după care nu a mai mișcat. Față de această situație, H. R. C. a crezut că victima a avut un episod de leșin, astfel că a luat-o cu ambele mâini de umeri și a vrut s-o ducă în patul din dormitor”, au mai arătat anchetatorii.