Vlad Pascu și-a recunoscut fapta în fața judecătorului. „Inculpatul a fost favorizat”

Avocatul părinţilor tinerilor care au murit în accidentul produs de Vlad Pascu, Adrian Cuculis, a declarat că la şedinţa de joi, de la judecătoria Mangalia, inculpatul a fost favorizat pentru că i s-a admis procedura simplificată prin care obţine reducerea pedepsei, înainte de a fi judecată cererea de schimbare a încadrării juridice."Dacă făceam cu toţii o şedinţă de bloc, să schimbăm administratorul, ieşea mai bine. Problema este în felul următor, vorbim de o cerere care este depusă încă de la Parchet şi nu a fost dezbătută nici măcar astăzi. Doamna judecător i-a acceptat procedura abreviată, adică simplificată, adică să obţină practic şi o reducere a pedepsei de o treime, înainte să dezbată cererea de schimbare a încadrării juridice. E o chestiune de normalitate. (...) În momentul de faţă, inclusiv doamna avocat, colega noastră, a familiei Olariu, a cerut exact acelaşi lucru, lucru care s-a amânat deşi s-a pronunţat pe procedura abreviată. Dacă la termenul viitor se va schimba încadrarea juridică a faptei în omor calificat, aşa cum am cerut, acea procedură abreviată nu mai poate fi aplicată pentru că acolo unde ai închisoare pe viaţă, cum este omorul calificat, nu poţi să judeci în procedura abreviată", a afirmat Cuculis, după terminarea şedinţei de judecată.Conform acestuia, la termenul de joi, s-a inversat procedura, prin decizia instanţei Vlad Pascu fiind favorizat."Pe fapta pentru care este cercetat Vlad Pascu se putea merge pe procedura simplificată, dar nu fără judecarea cererii noastre. Astăzi s-a inversat procedura, adică practic iarăşi cumva printr-o modalitate neînţeleasă de către mine şi sunt convins că nici de către colegii mei, s-a favorizat din nou inculpatul Vlad Pascu", a spus avocatul.Referitor la cererea de recuzare a judecătoarei din acest caz, solicitare ce a fost respinsă, Cuculis a menţionat că, astfel, "doamna judecător va rămâne definitiv în acest proces până când se va pronunţa, indiferent ce soluţie se va pronunţa".Vlad Pascu, şoferul drogat care, anul trecut, a accidentat mortal doi tineri în localitatea 2 Mai, a recunoscut joi, în faţa instanţei, faptele de care este acuzat de către procurori, având astfel posibilitatea de a beneficia de reducerea pedepsei.Pascu nu a fost adus în sala de judecată, el participând la şedinţă prin intermediul sistemului online.Unul dintre avocaţii familiilor îndoliate a depus o cerere de schimbare a încadrării juridice a faptei, din ucidere din culpă, în omor calificat.Totodată, părinţii celor doi tineri decedaţi au solicitat recuzarea judecătoarei care se ocupă de acest caz, cerere ce a fost respinsă.Instanţa a fixat un nou termen de judecată pentru data de 4 aprilie, ora 10.00.Pe 11 octombrie 2023, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia au anunţat că inculpatul Vlad Pascu, din Bucureşti, a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului."În sarcina inculpatului s-a reţinut că, în dimineaţa zilei de 19.08.2023, a condus pe drumurile publice un autovehicul, sub influenţa substanţelor psihoactive, iar, la intrare în localitatea 2 Mai, a acroşat un grup de persoane care se deplasau pe marginea drumului. În urma impactului, a rezultat decesul numiţilor O.A.S. (21 ani) şi D.R.M. (20 ani), precum şi vătămarea corporală a numiţilor B.D.D. (18 ani), C.V.A. (20 ani) şi I.C.I. (20 ani). De asemenea, se reţine că, după producerea accidentului, inculpatul a părăsit locul accidentului", au transmis la acea dată procurorii.