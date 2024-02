Judecătoarea Ioana Ancuţa Popoviciu din Mangalia va fi cercetată de Inspecţia Judiciară

Ioana Ancuţa Popoviciu, judecătoarea din Mangalia care a întrebat dacă Sebi, tânărul ucis de Vlad Pascu în accidentul de la 2 Mai, este în sala de judecată, va fi cercetată de Inspecţia Judiciară. Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat, vineri, că a sesizat Inspecţia Judiciară pentru verificarea modalităţii în care s-a desfăşurat şedinţa de judecată de joi în cadrul dosarului în care este cercetat penal Vlad Pascu, şoferul drogat care anul trecut a accidentat mortal doi tineri în localitatea 2 Mai.Potrivit unui comunicat de presă, preşedintele CSM a hotărât sesizarea Inspecţiei Judiciare în vederea efectuării de verificări, potrivit competenţelor legale, cu privire la existenţa indiciilor săvârşirii unor eventuale abateri disciplinare de un magistrat din cadrul Judecătoriei Mangalia."Sesizarea se întemeiază pe aspectele apărute în mass-media în cursul zilelor de joi şi vineri referitoare la modalitatea în care s-a desfăşurat şedinţa de judecată într-o cauză penală aflată pe rolul Judecătoriei Mangalia cu termen de judecată la data de 22 februarie 2024, cu referire la obligaţia judecătorului de a studia dosarele anterior şedinţei de judecată, modalitatea de gestionare a dosarelor şi şedinţelor de judecată, precum şi verificarea unor eventuale situaţii de incompatibilitate în care s-ar fi putut afla judecătorul învestit cu soluţionarea cauzei", se precizează în comunicatul CSM.Tot vineri, Inspecţia Judiciară a transmis că s-a sesizat din oficiu şi face verificări privind această situaţie.Procesul în dosarul în care este cercetat penal Vlad Pascu s-a amânat joi, următorul termen de judecată fiind stabilit de Judecătoria Mangalia pentru data de 14 martie.Judecătoarea mesteca gumă în timpul ședințeiÎn timp ce făcea prezența în sala de judecată, judecătoarea a strigat numele uneia dintre victime fără să își dea seama că tânărul nu mai este printre noi. A fost picătura care a umplut paharul pentru familiile îndoliate.După terminarea şedinţei, tatăl unuia dintre tinerii morţi în accident a afirmat că judecătoarea a întrebat dacă băiatul său este în sală. "Mi-a spus dacă băiatul meu este în sală. Nu a văzut în viaţa mea aşa judecător. Îi voia buletinul", a relatat acesta.De asemenea, un alt părinte a declarat că judecătoarea părea că a venit nepregătită la şedinţa de judecată şi mesteca gumă.Avocatul Adrian Cuculis, care reprezintă familia unuia dintre tinerii care au murit în urma accidentului rutier, a afirmat că unul dintre apărătorii lui Pascu s-a retras din dosar, iar cel de al doilea a anunţat că nu poate participa la termenul de joi pentru că este la o acţiune de protest alături de avocaţi din Baroul Bucureşti.El a adăugat că a solicitat termen de judecată şi pentru a se dezbate cererea pe care a formulat-o privind schimbarea încadrării juridice "a faptei din ucidere din culpă, fugă de la locul accidentului, vătămare corporală şi bineînţeles conducere sub influenţa substanţelor interzise, în omor calificat şi tentativă la omor calificat".Potrivit avocatului, amânarea termenului de judecată în dosar este în folosul lui Vlad Pascu pentru că "a scăpat de încă un termen în care trebuia să se confrunte cu opinia publică, cu cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei"."Dar, să nu uităm totuşi că este primul termen de judecată pe fond, după ce a fost trimis în judecată din camera preliminară şi este un drept al fiecărui inculpat de a folosi acest prim termen de judecată pentru organizarea apărării, cum de altfel şi noi, astăzi, am fi avut de gând să solicităm probatorii extinse, expertize, planşe fotografice cu familiile celor care au pierit acolo", a menţionat Cuculis.Tot joi, judecătorii Tribunalului Constanţa au decis ca Vlad Pascu să rămână în arest preventiv pentru încă 30 de zile, magistraţii respingând contestaţia formulată împotriva acestei măsuri.Pe 11 octombrie 2023, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia au anunţat că Vlad Pascu a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului."În sarcina inculpatului s-a reţinut că, în dimineaţa zilei de 19.08.2023, a condus pe drumurile publice un autovehicul, sub influenţa substanţelor psihoactive, iar, la intrare în localitatea 2 Mai, a acroşat un grup de persoane care se deplasau pe marginea drumului. În urma impactului, a rezultat decesul numiţilor O.A.S. (21 ani) şi D.R.M. (20 ani), precum şi vătămarea corporală a numiţilor B.D.D. (18 ani), C.V.A. (20 ani) şi I.C.I. (20 ani). De asemenea, se reţine că, după producerea accidentului, inculpatul a părăsit locul accidentului", au transmis procurorii.