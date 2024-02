Administrația locală din Techirghiol a alocat bani pentru lucrările la rețeaua de gaze naturale

Primarul oraşului Techirghiol, Iulian Soceanu, a anunţat faptul că există bani prevăzuţi în bugetul local pentru extinderea reţelei de gaze naturale.Cu această ocazie, edilul a specificat pe pagina sa oficială de Facebook ce are fiecare cetăţean de făcut pentru a beneficia de aceste servicii.„Pentru acest an, în bugetul de cheltuieli au fost prevăzuți bani pentru proiectare și execuție lucrări de extindere rețea gaze naturale.Proiectul inițial al rețelei de gaze naturale nu a cuprins toate aleile și străzile, motiv pentru care am sugerat celor care își doreau racordarea locuințelor la rețeaua de gaze să ne solicite acest lucru.Astfel, în baza cererilor depuse anul trecut, s-a decis ca pentru anul 2024 rețeaua să fie extinsă pe următoarele străzi: A. Pușkin (tr.9 Mai și Florilor), Mihail Sadoveanu, Tisei, Magnoliei, Al. Crinului, Al. Zmeurei, Al. Oltului, Al. Alba Iulia, Al. Ecaterina Teodoroiu, Al. Lupeni, str. Eroilor nr.26B.Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, vă rog ca până la data de 15 martie 2024, persoanele doritoare, să depună o cerere la Primăria Orașului Techirghiol, pentru extinderea rețelei de gaze naturale. Banii alocați acestor lucrări sunt asigurați din bugetul local” , a anunțat Iulian Constantin Soceanu, primarul orașului Techirghiol.