Adrian Câciu: „Nu pot rezolva problema inflaţiei din pix”

Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, a afirmat că, dacă ar putea exista o baghetă magică în care inflaţia să fie rezolvată din pix, ar fi făcut acest lucru deja, menţionând că aşa ceva nu se poate face. El a mai declarat că România are 35 la sută din populaţie în risc de sărăcie.Ministrul Finanţelor a fost întrebat cât va fi inflaţia la finalul anului.„Inflaţia la finalul anului, cea prognozată de Banca Naţională a României, este de 16,3 la sută faţă de anul trecut, în zona aceea, şi la fel sunt prognozele pe care şi eu, ca ministru de Finanţe, dar şi noi, ca instituţie, le vedem. Va avea câteva elemente de puseu în noiembrie şi decembrie, adică acum, în decembrie se va publica inflaţia pe noiembrie, pentru că vin sărbătorile. De regulă, inflaţia are un puseu uşor la final de an, pentru că este o lună de sărbători. De altfel, are pusee în timpul anului. Există o ciclicitate, dacă vreţi, a inflaţiei dincolo de cauzele sau de factorii externi care apar asupra inflaţiei în timpul sărbătorilor. Pentru că suntem o ţară care avem tradiţii şi e bine să le păstrăm”, a afirmat Adrian Câciu.