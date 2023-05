Alina Gorghiu: „Nu avem un anume scenariu predeterminat în legătură cu alegerile comasate”

PNL nu are un scenariu predeterminat în privinţa comasării alegerilor, discuţiile pe acest subiect sunt deschise şi nu există niciun fel de opţiune dominantă în acest sens, a declarat marţi preşedintele interimar al Senatului, liberala Alina Gorghiu.„Fac precizarea, înainte de a vă da toate argumentele pe care le am avut în vedere atunci când am propus comasarea alegerilor, fac precizarea că nu avem un anume scenariu predeterminat şi că toate discuţiile sunt deschise. Deci nu există niciun fel de opţiune dominantă, dacă se suprapun localele cu parlamentarele parlamentare peste prezidenţiale. Important este să avem ca punct de pornire toate argumentele favorabile ideii de comasare, ca ulterior să putem să vedem care scenariul este cel mai bun, pentru a oferi României acel an de care are nevoie, fără blocaj, fără haos, fără stagnare”, a precizat Gorghiu.Ea a făcut această precizare în contextul unei întrebări privind modul cum comentează afirmaţia liderului PSD, Marcel Ciolacu, care a precizat public că nu susţine comasarea alegerilor din 2024.Gorghiu a adăugat că PNL îşi doreşte cât mai puţine etape de campanie electorală anul viitor, pentru a se concentra mai mult pe economie şi pe predictibilitate şi nu pe blocarea anului 2024, a precizat că acest lucru ţine de decizia partenerilor de coaliţie, menţionând şi o serie de sondaje ale liberalilor, din care rezultă că majoritatea românilor îşi doresc alegeri comasate.