Când se va face lumină în cazul construcţiei de pe Plaja Corbu? "Trebuie să respectăm legea!"

Despre construcţia de pe Plaja Corbu s-a vorbit în nenumărate rânduri, iar părerile au fost şi sunt în continuare împărţite. Pe de o parte, primarul localităţii, Vasile Lumînare, spune că nu este problema sa de ce s-au sistat lucrările şi aşteaptă decizia instanţei, pe de altă parte există mai multe voci care spun că trebuie ca terenul de acolo să fie adus la forma iniţială. La rândul său, dezvoltatorul imobiliar spune că totul s-a desfăşurat în cel mai corect mod.Redactorii Cuget Liber l-au contactat de mai multe ori pe Vasile Lumînare, iar acesta are tendinţa de a spune că nu ştie nimic, nu are voie să vorbească şi spune el, vrea să se respecte legea. La prima vedere, Vasile Lumînare a fost vizibil deranjat de telefonul pe care l-a primit din partea noastră şi, tot la prima vedere, se pare că nu are nicio problemă ca acea construcţie să se afle acolo.„Procesul este încă în desfăşurare. Eu nu am de unde să ştiu când se va încheia acest proces pentru că nu am relaţii la instanţă. Eu nu am dat nici un aviz. Toate avizele au fost date de vechea conducere a Primăriei Corbu. V-am mai zis asta. Eu doar le-am preluat, iar apoi am emis autorizaţia de construcţie pentru că altfel aş fi fost acuzat de abuz în serviciu. Nu am ce să vă zic. Nu am idee despre ce se întâmplă. La momentul acela avea toate avizele de la toate instituţiile statului. Dacă este totul avizat, mi se pare normal ca acea construcţie să se afle acolo. Suntem noi mai presus de lege? Trebuie să respectăm legea. Şi, până la urmă, ce tot atâta caz cu această construcţie? Aţi fost în Deltă? Aţi văzut câte construcţii sunt acolo? Aia nu este zonă protejată? Haideţi să fim serioşi!”, a declarat Vasile Lumînare.Contactat telefonic, reprezentantul dezvoltatorului imobiliar, Cristian Stanciu, spune că toate actele sunt în regulă şi ceea ce se întâmplă la Corbu nu este normal.„Aşa cum v-am mai spus în momentul în care lucrările au fost sistate, noi nu înţelegem de ce s-a întâmplat acest lucru. Avem toate avizele la zi, totul este la vedere. Vorbim de transparenţă perfectă. Am înţeles că mai sunt două sau trei termene de judecată şi după aceea instanţa ar trebui să se pronunţe. Vom aştepta, ce să facem? Eu cred că vom avea câştig de cauză pentru că nu se poate ca noi să fim în regulă şi să nu putem duce construcţia la bun sfârşit.Plaja Corbu nu este o plajă sălbatică sau virgină. Acolo avem voie să construim. În toată Delta Dunării cum se construieşte? Dumneavoastră dacă mergeţi în Deltă, unde dormiţi? Pe stradă? Nu. Mergeţi la hotel. Această zonă este de dezvoltare durabilă”, a precizat pentru „Cuget Liber” reprezentantul dezvoltatorului imobiliar, Cristian Stanciu.Viceprimarul, în concediu. Fostul primar nu răspunde la telefonAm mers mai departe şi am încercat să îl contactăm pe Vasile Halici, viceprimarul comunei Corbu. Acesta se află în concediu, lucru absolut normal pentru orice persoană, şi ne-a explicat în câteva cuvinte că nu ştie prea multe despre acest caz, însă ştie şi el, la fel ca toată lumea, că procesul nu s-a încheiat.„Domnule, eu sunt în concediu, dar chiar şi dacă aş vrea să vă ofer date concrete, eu nu le am. Din ce am înţeles acele avize au fost date şi toate actele sunt în regulă. Am înţeles că încă nu s-a încheiat procesul. Nici nu avem noi voie să vorbim până când procesul nu se va finaliza. Am înţeles că acolo, dezvoltatorul imobiliar vrea să facă un sat pescăresc. Acum, iar, nu ştiu şi nu mă pricep cum ar trebui să arate un sat pescăresc. Atât pot să vă spun”, ne-a declarat viceprimarul Vasile Halici.Într-un final, l-am contactat telefonic şi pe fostul primar al comunei Corbu, Marian Gălbinaşu, pentru a-i cere câteva explicaţii şi mai ales păreri, însă acesta nu a răspuns la telefon.