Construcţia de pe Plaja Corbu continuă să stea în „picioare”. „Aşteptăm decizia instanţei”

Implicat în acest demers, senatorul Remus Negoi ne-a oferit ultimele detalii pe care le cunoaşte despre acest caz.



„Încă nu ştim nimic. Nu a apărut nicio schimbare. Lucrările s-au stagnat, dar dezvoltatorul imobiliar a acţionat în instanţă pentru anularea deciziei de sistare a lucrărilor şi probabil că va dura până când se va da sentinţa. Deocamdată lucrările sunt sistate şi se aşteaptă decizia instanţei. Eu am fost acum o lună acolo şi lucrurile sunt îngheţate. Erau nişte muncitori prin zonă, probabil erau turci, pentru că nu înţelegeau nici limba română, nici pe cea engleză. M-am înţeles cu ei prin semne şi am înţeles că ei sunt cei care strâng utilajele de acolo. Erau pe picior de plecare. Nu este vorba că noi, ca partid, trebuie să avem câştig de cauză. Cetăţenii trebuie să aibă câştig de cauză. Este vorba despre un spaţiu al tuturor şi nu trebuie să aparţină nimănui. Am auzit declaraţia reprezentantului dezvoltatorului imobiliar care a spus că a găsit în acea zonă foarte multe gunoaie. Este halucinant ceea ce spune. Dacă au găsit gunoaie, asta nu înseamnă că trebuie să construieşti peste acele gunoaie. Ei spun că salvează zona. Dar ce, suntem copii mici să ascultăm astfel de basme? Eu nu ştiu pe unde vor scoate cămaşa pentru că este vorba despre nişte autorizaţii emise într-un mod ilegal. O să se demonstreze în instanţă, veţi vedea”, a declarat pentru „Cuget Liber” senatorul Remus Negoi.



Dezvoltatorul imobiliar: „Tot ce am făcut a fost corect”



De partea cealaltă, reprezentantul dezvoltatorului imobiliar, Cristian Stanciu, ne-a explicat faptul că, în opinia sa, firma pe care o reprezintă a respectat legea. El nu înţelege de ce a fost nevoie de sistarea lucrărilor şi tocmai din acest motiv firma pe care o reprezintă a contestat decizia Instituţiei Prefectului de a acţiona în instanţă.



„Vom aştepta decizia instanţei. Noi nu vrem ca ceea ce am construit până acum să se demoleze. Trebuie să credem că vom avea câştig de cauză. Eu am convingerea că ceea ce am făcut acolo am făcut într-un mod foarte corect. Suntem acuzaţi, dar este dreptul fiecăruia să spună ce vrea. Noi trebuie să ne apărăm şi să demonstrăm că avem dreptate. Sper să câştigăm în instanţă. Probabil că va mai dura cel puţin un an. Opinia publică a fost destul de mult dezinformată de către unele trusturi de presă. Nimeni nu a spus nimic de munca din spatele acestui proiect. Acest proiect s-a născut în anul 2015. Au existat consultări publice, s-au făcut studii, au fost chemate ONG-uri, adică lucrurile au fost total transparente. Nu este moral ca cineva să vină după ce încep construcţiile și să spună că este în neregulă. Cum să spună Remus Negoi că avizele au fost obţinute ilegal? Aşa pot să spun şi eu că diploma dânsului de la şcoală este falsă. Este părerea mea. Totul s-a făcut ca la carte. Toţi îşi dau cu părerea de pe margine. Mai nasol este când intri în teren să joci. Vreau să amintesc ceva. Plaja Corbu nu este o plajă sălbatică sau virgină. Acolo ai voie să construieşti. Acesta este cuvântul de ordine. În toată Delta Dunării se construieşte. Mergem în vacanţă în Deltă şi nu dormim în cort, dormim în hotel. Această zonă este de dezvoltare durabilă”, a precizat pentru „Cuget Liber” reprezentantul dezvoltatorului imobiliar, Cristian Stanciu.



Echipa „Cuget Liber“ l-a contactat şi pe primarul comunei Corbu, Vasile Lumînare, care nu a fost dispus unui dialog lămuritor. Edilul spune că nici nu a trecut de foarte mult timp prin zona lucrărilor, ba mai mult, a fost deranjat în momentul în care a fost întrebat de stadiul lucrărilor.



„Dacă vreţi să ştiţi ce se întâmplă cu acea construcţie, uitaţi-vă pe portalul instanţei şi vedeţi. Cum mă puteţi întreba pe mine aşa ceva? Eu nu am mai trecut demult prin zona aceea. Nu ştiu nimic. Nici nu am voie să vorbesc, vă rog să înţelegeţi”, a spus Vasile Lumînare. Cine îi pune sula în coaste primarului de îi este teamă să vorbească nu ne-a spus, însă, cu siguranţă, se va afla!





