Ciprian Teleman, fost ministru al Cercetării, se retrage din USR

„Nu am vrut să fie public, dar a devenit public. Mă retrag din USR. Aş vrea să spun care sunt motivele, pentru a nu lăsa loc speculaţiilor. În acest moment, USR are resursele necesare pentru a-şi urma linia politică şi fără contribuţia mea. Am intrat în politică şi pentru a schimba imaginea politicianului într-una a decenţei şi a dedicării pentru interesul public. A fost primul mesaj pe care l-am transmis colegilor din MCID, că vreau să fim o instituţie care îşi serveşte clienţii. Nu cred în politica forţei, cred în cea a dialogului şi a consensului. Am contribuit la organizarea PLUS cu experienţa dobândită în activitatea profesională”, scrie Ciprian Teleman pe Facebook.





El a menţionat că a pledat necondiţionat pentru fuziunea PLUS cu USR şi crede, în continuare, că exploatarea complementarităţii celor două partide ar fi generat o valoare mai mare.



Teleman a adăugat că a înfiinţat un minister pentru următorii 20 de ani, în condiţii politice complicate.„Am lăsat două componente importante în PNRR, cea de digitalizare şi cea de internaţionalizare a cercetării, construite cu contribuţia unor oameni extraordinari, cărora le rămân recunoscător”, a precizat Teleman.

