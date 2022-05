USR continuă strângerea de semnături pentru salvarea pădurii Comorova. "Nu este uşor, dar vom reuşi!"

„Strângerea de semnături decurge foarte bine. În cursul săptămânii ies pe stradă doar eu şi o colegă, iar în weekend suntem mai mulţi. Am trecut de 650 de semnături şi totul decurge bine. Nu avem noi atât timp încât să le adunăm într-un ritm mai alert. Oamenii semnează şi sunt chiar receptivi. Trebuie să le explici despre ce este vorba şi ei se conformează. Avem nevoie de 1.651 de semnături. Nu avem un termen la care să finalizăm strângerea de semnături. Când terminăm de strâns, le depunem la registratură şi apoi vor urma căile procedurale. Atunci când suntem mulţi pe teren, ne este cam greu pentru că ne încurcăm unii pe alţii. Este mai eficient atunci când suntem mai puţine persoane. Pe mine mă cunoaşte lumea şi oamenii discută mai mult cu mine. Eu trebuie să vorbesc cu fiecare om în parte. La apartamente este foarte greu. Până ne deschid oamenii, până urcăm şi apoi până mergem la fiecare apartament în parte, este dificil. Ar fi fost mai bine dacă am fi avut un flux mai mare de persoane pe stradă, dar e Mangalia şi asta este situaţia”, a declarat pentru „Cuget Liber“ preşedintele USR Mangalia, Semiran Abdurefi.



În acest context, Semiran Abdurefi a explicat faptul că cei care defrişează o fac începând din interiorul pădurii spre exterior, astfel încât procesul să nu fie observat de către oameni.





„Din ce observ, adunăm semnăturile mai repede decât mă aşteptam. Toţi ne spun că ştiu de această iniţiativă de pe Facebook sau de la radio. Contează foarte mult ca această informaţie să apară în media. Sunt foarte bucuroasă. Oameni buni, voi sunteţi a patra putere în stat. Opinia voastră contează foarte mult şi voi puteţi să ne ajutaţi să salvăm pădurea. Din 2016 am încercat pe toate căile să facem ceva cu Comorova, dar nu am reuşit. Am avut corespondenţă cu Ministerul Mediului, cu Garda de Mediu, cu Garda Forestieră. Pe cei din urmă i-am adus aici la pădure şi am umblat cu ei să le arăt.







Nu se defrişează pe şosea ca să nu se vadă. Se defrişează în interiorul pădurii. La margine sunt copaci, iar înăuntru este nenorocire. Trebuie să le explicăm totul oamenilor. Am fi putut să sărim peste această strângere de semnături şi să existe voinţă politică la nivelul Consiliului Local, astfel încât cineva să depună acest proiect şi să îl treacă. Asta este”, a explicat Semiran Abdurefi.



Şefa USR Mangalia spune că semnăturile se strâng foarte greu din pricina faptului că trebuie stat şi vorbit cu fiecare om în parte şi trebuie să ofere anumite explicaţii, lucru care poate deveni, la un moment dat, epuizant.





„Semnăturile astea sunt strânse cu sânge. Trebuie să stăm de vorbă cu fiecare om în parte pentru că oamenii vor să ştie mai mult. Unii sunt nevorbiţi şi trebuie să stai să discuţi cu ei pentru că nu pot doar să le cer semnătura şi atât. Nu suntem la piaţă. Cu fiecare om cu care discut trec 10 minute sau 15 minute. Stau câte două sau trei ore la semnături, iar după aia sunt epuizată. Încerc să fiu întotdeauna eu prezentă pentru că am credibilitate. Unor colegi le este jenă să ceară semnături. Trebuie să facem acest lucru. Nu este uşor deloc, dar vom reuşi”, a concluzionat Semiran Abdurefi.





Salvarea pădurii Comorova este un obiectiv important pentru USR Constanţa şi, implicit, USR Mangalia. Formaţiunea din oraşul în care soarele sărută marea a început deja să strângă semnături pentru a trece pădurea Comorova din domeniul privat în domeniul public al statului român.Preşedintele USR Mangalia, Semiran Abdurefi, a explicat pentru „Cuget Liber“ în ce stadiu se află procesul de strângere de semnături.