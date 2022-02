Dan Barna: „Cea mai bună opţiune pentru viitorul USR este Cătălin Drulă”

„Vom vedea care vor fi colegii candidaţi. Eu cred că în momentul de faţă avem un preşedinte interimar şi eu cred că acest preşedinte interimar este cea mai firească opţiune pentru a candida la preşedinţia partidului şi a obţine această susţinere a colegilor. Cătălin Drulă este unul dintre politicienii care au avut una dintre cele mai spectaculoase creşteri în ultimii ani şi are şi încredere, are şi competenţă, are şi energia aceasta de care avem nevoie în momentul de faţă. În acest moment consider că o candidatură a mea nu ar ajuta partidul şi pentru mine, USR este un proiect de suflet. Timp de patru ani am ridicat acest proiect de la 2.000 de membri, la 50.000 de membri, de la 50 de filiale, la peste o mie de filiale. În momentul de faţă este nevoie de un pas mai departe şi nu cred că, acum, o candidatură a mea ar ajuta creşterea proiectului”, a declarat Dan Barna.





Vicepreşedintele USR, Dan Barna, nu exclude o viitoare candidatură pentru preşedinţia partidului, însă spune că, în prezent, cel mai potrivit să conducă formaţiunea politică este preşedintele interimar, Cătălin Drulă.