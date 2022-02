Dacian Cioloș, cu demisia pe masă. Ședință decisivă la USR

La această oră, este în desfășurare ședința Biroului Național al USR, controlat de facțiunea „team Barna” a partidului, în care va fi luat în discuție și programul prezentat de Dacian Cioloș pentru reformarea partidului. Tensiunile în interiorul USR au atins cote maxime în ultimele zile, după ce președintele Dacian Cioloș a amenințat cu demisia dacă nu-i este adoptat programul, scrie digi24.ro

„Începem curând o întrunire a Biroului Național care are ca scop descoperirea cuvântului „demisie” în ultima noastră ședință. Vă spun eu ce am spus joi și voi spune și mâine, ca să fie foarte clar: dacă nu există susținere în BN pentru principiile și măsurile propuse, mandatul meu de președinte nu mai are sens. Și voi continua să lupt pentru acele principii alături de voi, ca simplu membru. Susțin 100% desecretizarea tuturor ședințelor de partid și transparentizarea trebuie să fie un deziderat permanent în politica noastră internă”, mai scrie digi24.ro







Frământările din USR au explodat joi seară, într-o ședință a Biroului Național în care Dacian Cioloș a amenințat că demisionează dacă partidul nu va fi de acord cu programul său politic propus în ședință.







Dan Barna l-a acuzat pe acesta că vrea partidul „pe persoană fizică” și că „nu poate să meargă așa”.







Ruptura din USR are legătură cu lupta pentru putere, în condițiile în care forul de conducere al partidului este controlat de „Team Barna” după alegerile de anul trecut, scrie digi24.ro